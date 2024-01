Stand: 19.01.2024 08:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Glätteunfälle in SH unter anderem auf der A1 und der A7

Eis und Schnee haben erneut für einige Glätteunfälle in Schleswig-Holstein gesorgt: Auf der A1 bei Großhansdorf im Kreis Stormarn waren in der Nacht laut Leitstelle drei Lastwagen und vier Pkw zusammengestoßen. Am Freitagmorgen rutsche auf der A7 bei Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg außerdem ein Lkw in den Graben. Im Westen des Landes zählten die Beamten seit Donnerstagabend 15 Glätteunfälle. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:00 Uhr

Mehrere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in SH

Deutschlandweit wollen heute wieder zehntausende Menschen auf die Straße gehen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie zu setzen. Geplant ist auch eine Demonstration in Kiel: Die Polizei erwartet dazu mehrere tausend Menschen. Start der Kundgebung ist um 17 Uhr am Bootshafen. Anschließend ist ein Marsch durch die Kieler Innenstadt vorgesehen. Am Sonnabend wird zudem in Lübeck und am Sonntag in Flensburg und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) demonstriert. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:00 Uhr

Trauerfeier für Günther Fielmann heute auf Schloss Plön

Schleswig-Holstein nimmt heute Abschied von seinem Ehrenbürger Günther Fielmann. Der Gründer der Optikerkette war am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee gestorben. Die Trauerfeier findet im Rittersaal des Plöner Schlosses statt. Rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind zu der Trauerfeier eingeladen, unter ihnen auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Anlässlich der Trauerfeier ordnete Innenministerin Sabine Süttelin-Waack (CDU) Halbmastbeflaggung an allen Dienststellen und Behörden des Landes an. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 07:00 Uhr

Feuer in Reihenhaus in Heide - mehrere Gebäude betroffen

Am Freitagmorgen hat es einen Großbrand in Heide im Kreis Dithmarschen gegeben. Dort war laut Leitstelle im Dachstuhl eines mehrstöckigen Reihenhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auch auf die Dächer der benachbarten Gebäude aus. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und werden von Helfern versorgt. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Zwei Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 06:00 Uhr

Northvolt: Lohe-Rickelshof stimmt Bau von Batteriefabrik zu

Die zwölf Gemeindevertreter von Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) haben einstimmig entschieden, dass das Unternehmen Northvolt eine Batteriefabrik für Elektroautos auf ihrer Fläche bauen darf. Damit die Schweden ihre sogenannte Gigafactory aber wirklich in Dithmarschen bauen, muss noch die zweite Standortgemeinde Norderwöhrden zustimmen. Dort treffen sich die sieben Kommunalpolitiker am kommenden Montag (22.1.). Northvolt hatte sich am Mittwoch vertraglich zum Bau der Fabrik verpflichtet, wenn Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden zustimmen. Mit dem Projekt sind Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro verbunden. Ende 2026 könnten erste Batterien aus Dithmarschen an die Autoindustrie geliefert werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 06:00 Uhr

Fachkräftemangel: Schleswig-Holstein hat zu wenige Busfahrer

Mehr als 5.000 Busfahrer gibt es in Schleswig-Holstein - zu wenige, sagen die Verbände. Jährlich würden die Betriebe 800 neue Busfahrer brauchen. Alle großen Verkehrsbetriebe im Land suchen Personal. Bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) sind es beispielsweise 45 unbesetzte Stellen, bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein mehr als 100. Die Betriebe setzen nun auf Quereinsteiger, ob aus der Gastronomie, dem Einzelhandel oder dem Rettungsdienst. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Schnee, Schneeregen oder Regen möglich

Heute gibt es häufig dichte Wolken und gelegentliche Schnee-, Schneeregen-, Regen- oder Graupelschauern. Zwischendurch kann es aber auch freundliche und längere trockene Phasen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad in Geesthacht und 4 Grad auf den Nordseeinseln. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise frischer und in Böen starker bis stürmischer, an der Nordsee starker westlicher Wind mit Sturmböen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 1 Grad in Aumühle, 3 Grad in Büdelsdorf und 4 Grad auf Föhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 06:00 Uhr

