Trauerfeier für Günther Fielmann auf Plöner Schloss Stand: 19.01.2024 15:38 Uhr Auf Schloss Plön hat am Freitag die zentrale Trauerfeier für Günther Fielmann stattgefunden. Der Unternehmer und Ehrenbürger Schleswig-Holsteins war am 3. Januar im Alter von 84 Jahren verstorben.

Bei der Trauerfeier für Günther Fielmann im Plöner Schloss hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Leben und Wirken des Unternehmers gewürdigt. "Wir verneigen uns heute vor einem großen Schleswig-Holsteiner, vor unserem Ehrenbürger, dessen Wirken und Geist in unserem Land sichtbar und lebendig bleiben wird", sagte Günther. "Schleswig-Holstein wird Günther Fielmann in dankbarer Erinnerung behalten", so der Ministerpräsident. "Wir trauern um unseren Ehrenbürger. Um einen großen Unternehmer, einen großartigen Menschen." Zu der Trauerfeier kamen mehrere Hundert geladene Gäste in das Schloss Großen Plöner See, das seit mehr als 20 Jahren die Fielmann Akademie zur Aus- und Weiterbildung von Optikern beherbergt.

Neben Familienangehörigen, Freunden und Wegbegleitern waren auch Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kirche, Wissenschaft und Kultur dabei. So zum Beispiel die ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen und Torsten Albig.

Panoramazelt für Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger gab es ein großes, beheiztes Panoramazelt. Per Video wurde die Trauerfeier live ins Zelt übertragen. In der Schlosskapelle konnten sich Trauernde in das Kondolenzbuch eintragen.

Erster Lehrling erinnert sich an Günther Fielmann

Vor Dienstgebäuden und Behörden des Landes wehten die Flaggen am Freitag auf halbmast. Viele Kreise, Gemeinden und Ämter schlossen sich an, um dem Mann Tribut zu zollen, den einer seiner längster Mitarbeiter als "besonders verlässlich und standhaft" beschreibt. Sönke Peters war Fielmanns erster Lehrling, heute ist er Leiter der Flensburger Fielmann-Niederlassung.

"Er war locker, mitreißend und überzeugend"

Der 65-Jährige erzählt, dass er Günther Fielmann im Jahre 1974 kennenlernte. Fielmann hatte gerade in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sein erstes Geschäft in Schleswig-Holstein eröffnet und suchte noch einen Lehrling. Auf Peters' Bewerbung hin sei der damals 35-jährige Unternehmer Fielmann dann höchstpersönlich bei dem jungen Mann zu Hause in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) erschienen.

"Er lud meinen Vater und mich ein, zusammen mit ihm nach Eckernförde zu fahren, um dort das Geschäft zu besichtigen. Herr Fielmann führte uns stolz durch den Laden, war total locker, dabei mitreißend und überzeugend", erinnert sich Peters. "Als wir uns später vor unserem Haus verabschiedeten, hatte ich einen Ausbildungsplatz per Handschlag und ahnte nicht, dass sich mein Leben von nun an um Fielmann drehen würde."

Rund 250 langjährige Mitarbeitende geladen

"Ich habe nie erlebt, dass er einen Menschen fallen gelassen hat. Von seinen Mitarbeitern hat er immer viel gefordert - so wie er sich selber auch nie geschont hat", sagt Sönke Peters über Günther Fielmann. Zur heutigen Trauerfeier stehen neben Peters noch rund 250 langjährige Mitarbeitende auf der Gästeliste, die besonders eng mit Fielmann zusammengearbeitet haben.

Und auch international wird heute an den Gründer des Brillenimperiums gedacht: Mehr als 23.000 Mitarbeitende in Europa, Asien und den USA gehören zum Unternehmen. An diesem Freitag werden auch sie in Gedanken dabei sein.

