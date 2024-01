Kiel: Wieder Tausende Menschen gegen rechts auf der Straße Stand: 19.01.2024 18:21 Uhr Mit Slogans wie "Nie wieder Faschismus" oder "Refugees Welcome" demonstrieren Menschen in Kiel zurzeit gegen Rechtsextremismus. Der Abschluss ist auf der Ringstraße geplant.

In Kiel sind nach Angaben von einer NDR Schleswig-Holstein Reporterin zurzeit mehrere Tausend Menschen unterwegs, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Vom Bootshafen zogen sie los über den Ziegelteich zur AfD-Zentrale am Walkerdamm. Dort fand eine Zwischenkundgebung statt. Auf den Schildern und Transparenten der Menschen standen Slogans wie "Nie wieder Faschismus" oder "Refugees Welcome". Skandiert wurden Parolen wie "Ganz Kiel hasst die Afd" oder "Alle zusammen gegen den Faschismus". Ausgebuht wurden laut NDR Reporterin Antifa-Gruppen, die auf der Demonstration redeten.

Abschluss auf Ringstraße geplant

Der Demonstrationszug soll über den Ziegelteich zur AfD-Zentrale am Walkerdamm für eine Zwischenkundgebung ziehen. Über diese Straße geht es dann zum Sophienblatt, der Abschluss ist auf der Ringstraße geplant. Die Demonstration ist bei der Polizei für drei Stunden angemeldet - bis 20 Uhr.

Autofahrer in Kiel müssen mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt rechnen. Am Sonnabend wird zudem in Lübeck und auf Sylt demonstriert. Am Sonntag sind Demos in Flensburg, Pinneberg und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) geplant.

Die Demonstration gegen rechts in Hamburg war am Freitagabend von den Organisatoren abgebrochen worden - weil weit mehr Teilnehmer gekommen sind, als erwartet worden waren. Der Verein "Unternehmer ohne Grenzen" sprach am Freitagabend von 130.000 Teilnehmern. Die Polizei hatte zu Beginn der Versammlung von rund 30.000 Teilnehmern berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus Kiel