Mehr psychische Probleme bei Kindern - zu wenig freie Therapieplätze in SH

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben mit psychischen Problemen zu kämpfen. Das ist das Ergebnis einer Studie des UKE Hamburg, das auch mehrere Experten im Land bestätigen. Vor der Pandemie fühlte sich jedes fünfte Kind psychisch belastet, heute sei es jedes dritte Kind. In Schleswig-Holstein wird die Hilfe für Kinder schwieriger - nahezu alle Therapieplätze in Psychiatrien im Land seien belegt, sagt Anna Vetter, Chefärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an den Regio-Kliniken Elmshorn (Kreis Pinneberg). Auch niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten hätten lange Wartelisten. Das Bildungsministerium hat reagiert und unter anderem Beratungsangebote und Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte zum Thema "psychische Gesundheit" eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 07:00 Uhr

Batteriefabrik in Dithmarschen: Positive Reaktionen aus der Politik

Die Reaktionen aus der Politik zur Entscheidung des schwedischen Unternehmens Northvolt, im Kreis Dithmarschen definitiv eine Batteriefabrik bauen zu wollen, fallen überwiegend positiv aus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bezeichnete die Entscheidung als großartige Nachricht. Er versprach, dass das Land die Gemeinden beim Ausbau der Infrastruktur unterstützen wolle. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht es als starke Entscheidung für die Region, aber auch für die deutsche Industrie. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) sieht in der Entscheidung von Northvolt vor allem Sicherheit für die Entscheidungen der beiden Gemeindevertretungen, die noch anstehen. Heute Abend befassen sich die Gemeidevertreter von Lohe-Rickelshof mit dem geplanten Bau, am Montag entscheidet dann Norderwöhrden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 06:00 Uhr

Touré: Automatische Chat-Löschfunktion sorgt für Unmut

Ende Oktober musste die ehemalige Staatssekretärin im Sozialministerium Marjam Samazade nach einem israelkritischen Post vorzeitig ihr Amt aufgeben. Im Innen- und Rechtsausschuss wurde nach Akteneinsicht der Opposition im Landtag am Mittwoch bekannt, dass die Akten unvollständig sind. Auf dem Diensthandy von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) sind Nachrichten gelöscht. Das berichtete Staatssekretärin Silke Schiller-Tobies (Grüne) den Mitgliedern des Innen- und Rechtsausschusses. Touré habe eine automatische Löschfunktion für Chats von Messenger-Diensten auf ihrem Handy eingestellt. Die Nachrichten seien aber Aktenbestandteil der öffentlichen Verwaltung, so der SPD-Innenpolitiker Niclas Dürbrook. Er sieht einen Verstoß gegen die Aktenordnung des Landes. Die FDP verlangt eine Erklärung der Staatskanzlei dazu - der SSW eine gründliche Nacharbeitung. Staatssekretärin Schiller-Tobies versprach, das Sozialministerium werde prüfen, ob sich Chats rekonstruieren ließen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 06:00 Uhr

IHK Lübeck fordert weniger Verbote für die Wirtschaft

Die Industrie- und Handelskammer zu Lübeck hat auf ihrem Neujahrsempfang einen Kurswechsel in der deutschen Wirtschaft gefordert. Viele Unternehmen würden aktuell unter einer "Kultur der Verbote" leiden - es gebe also immer mehr komplizierte Regeln durch die Politik, so IHK-Präses Hagen Goldbeck. Stattdessen brauche es mehr Freiheiten, schnellere Planverfahren, einen Ausbau der Infrastruktur und ein Absenken der Netzentgelte. Positiv sehe man dagegen die Stimmung in der Hansebelt-Region wegen des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 06:00 Uhr

Umwelthilfe-Klage erneut erfolgreich gegen Diesel-Autos

Die Deutsche Umwelthilfe hat am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht Schleswig mit einer Klage erneut Recht bekommen. Es ging dabei um Abgas-Manipulationen im Zuge des Dieselskandals. Vor einem knappen Jahr war die Umwelthilfe vor dem Gericht schon einmal erfolgreich. Damals ging es im Kern um die gleiche Frage wie jetzt: Reicht bei Rückrufaktionen von Autoherstellern ein Software-Update aus, um verbotene Abgas-Systeme zu legalisieren? Der Unterschied: Das Schleswiger Gericht verhandelte im aktuellen Fall über 62 Fahrzeugtypen verschiedener Marken des VW-Konzerns. Im vergangenen Jahr ging es nur um VW Golf-Modelle. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Heiter mit Sonne, an der Nordsee regnerisch

Heute ist es nach Nebel oft heiter, teils längere trockene Phasen mit Sonnenschein. An an der Nordsee gibt es einzelne Schauer, teils Schneeschauer, die sich Richtung Abend verstärken. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 4 Grad auf den Nordseeinseln. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 07:00 Uhr

