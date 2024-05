Stand: 08.05.2024 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Appen: Busunfall mit 25 verletzten Personen

Nach einem Unfall mit einem Bus in Appen (Kreis Pinneberg) gibt es zurzeit einen größeren Einsatz mit vielen Verletzten. Laut der Rettungsleistelle Elmshorn rutschte ein Linienbus um etwa 5.30 Uhr nahe der Kaserne Appen in einen Graben - warum ist nicht klar. Dabei wurden sechs Personen mittelschwer und 19 leicht verletzt, so die Leitstelle. 23 Rettungswagen aus dem Kreisgebiet, drei Notärzte und ein Hubschrauber sind den Angaben zufolge im Einsatz. Auch aus Hamburg wurde Unterstützung angefordert. Für die Bergungsarbeiten ist die Hauptstraße zwischen Appen und Appen - Unterglinde gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:00 Uhr

Auch Parteien in SH berichten von Übergriffen

Die Attacken auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke in Dresden und andere Politiker beschäftigen auch die im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertretenen Parteien. Größere Vorkommnisse gab es nach Auskunft mehrerer Parteien während des Wahlkampes zwar nicht. Aber die SPD berichtet, dass der Wahlkampfleiter in Uetersen (Kreis Pinneberg) von Unbekannten aus einem Auto heraus bepöbelt worden sei, als er gerade Plakate aufhängte. Außerdem seien Wahlplakate zerstört worden. Davon berichten auch die FDP und die Grünen. Vor drei Wochen waren zudem die Scheiben der Grünen-Kreisgeschäftsstelle in Neumünster eingeworfen worden. Die CDU im Land ist von solchen Anfeindungen bislang verschont geblieben. Allerdings empfiehlt sie ihren Helfern, gerade beim Haustürwahlkampf, immer mindestens zu Zweit unterwegs zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 08:00 Uhr

Förderung von Erdöl im Wattenmeer ist 2041 vorbei

Die Förderung von Erdöl im schleswig-holsteinischen Wattenmeer wird Ende 2041 Geschichte sein: Dann läuft die bestehende gültige Lizenz für die Bohr- und Förderinsel Mittelplate im Nationalpark definitiv aus. Darauf haben sich laut Minister Tobias Goldschmidt (Grüne), Umweltministerium und der Betreiber Wintershall Dea geeinigt. Mit den Vorbereitungen für den Rückbau wird demnach in den 2030er Jahren begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 07:30 Uhr

Mölln: Staatsschutz-Kommissariat prüft rassistisches Motiv bei Brand

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ratzeburger Straße in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat das Staatsschutz-Kommissariat in Lübeck die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag im Treppenhaus ausgebrochen. In dem Haus wohnen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei auch Flüchtlinge. In diesem Zusammenhang könne ein rassistisches Motiv nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Verletzte gab es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 17:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonne

Heute gibt es viel Sonne und wenige Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Großenbrode und 19 Grad in Pinneberg. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 12 Grad auf Fehmarn und 18 Grad in Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2024 06:00 Uhr

