Heinold zu beschlossenen Kürzungen im Bundeshaushalt

Nachdem die Ampelkoalition in Berlin Einsparungen im Bundeshaushalt für 2024 beschlossen hat, hat Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) betont, sie hoffe, dass nicht weitere Programme gekürzt werden, die Schleswig-Holstein betreffen. "Wir haben in den letzten Monaten sehr klar gesagt, wenn der Bund Programme streicht, werden wir die nicht mit Landesmitteln auffangen können. Dann werde Dinge möglicherweise wegfallen." | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:00 Uhr

Landtag diskutiert über Kitas

Der schleswig-holsteinische Landtag diskutiert heute über die Qualität in den Kitas. Dazu legen CDU und Grünen einen Entwurf zur Änderung des Kita-Fördergesetzes vor und wollen darüber debattieren. Ein weiteres Thema der Sitzung ist auch der Plan, eine zweite Einsatzhundertschaft der Polizei aufzubauen. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:00 Uhr

IfW aus Kiel zu Kürzungen der Bundesregierung

Die geplanten Kürzungen und Einsparungen der Bundesregierung werden sich nach Einschätzung des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) aus Kiel nur wenig auf die Konjunktur in Deutschland auswirken. Laut IfW-Ökonom Stefan Kooths war ohnehin geplant, dass die CO2-Abgabe steigen sollte. Fossile Brennstoffe werden laut Kooths nun nur ein wenig mehr teurer. Kooths und seine Kollegen des IfW gehen zudem davon aus, dass die Menschen im nächsten Jahr wieder mehr Geld ausgeben können, weil die Löhne in vielen Branchen steigen. Das könnte laut der Analyse die steigenden Preise etwas abfedern. Die Pläne der Ampelregierung bewertet Kooths als Konjunktur-Dämpfer. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 07:00 Uhr

Prozessbeginn um versuchten Todschlag in Breitenfelde

Vor dem Lübecker Landgericht muss sich von heute an ein 52-Jähriger wegen zweifachem versuchten Totschlags verantworten. Der Mann soll vergangenen Juni in Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg auf seine Ehefrau und ihren neuen Partner mit einem Messer losgegangen sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 07:00 Uhr

Migrationspaket: Günther kritisiert Bund erneut

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat erneut eine schnelle Umsetzung des Maßnahmenpakets von Bund und Ländern gegen illegale Einwanderung verlangt. Bereits Anfang November hatte sich der Kanzler mit den Länderchefs darauf verständigt, wie die illegale Migration verringert werden soll. Alle Vereinbarungen mit dem Bund, würden aber entweder nicht oder verzögert umgesetzt, so Günther. Eine so hohe Anzahl an Menschen, die in das Land kämen, könne man nicht vernünftig integrieren. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt kritisierte die Grünen. Sie müssten beim Thema Migration langsam merken, dass die jetzigen Regelungen nicht die Akzeptanz der Bevölkerung hätten und auch nicht sinnvoll seien. Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Serpil Midyatli zeigte sich dagegen zuversichtlich, dass sich die Ampel noch verständigen werde. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 06:00 Uhr

Heißgelaufener Radsatz: Zug bleibt drei Stunden liegen

Auf der Bahnstrecke von Pinneberg nach Elmshorn (beide Kreis Pinneberg) ist am Mittwochabend ein Zug der Nordbahn bei Tornesch auf freier Strecke stehengeblieben. Grund war laut einer Bahnsprecherin ein heißgelaufener Radsatz. Dieser musste erst abkühlen. Sicherheitshalber wurde auch die Feuerwehr gerufen. Nach etwa drei Stunden konnte der Zug weiterfahren. Wie viele Menschen in der Bahn saßen, konnte die Sprecherin nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt erreicht Pokal-Viertelfinale

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Viertelfinale im DHB-Pokal erreicht. Am Mittwochabend setzten sich die Schleswig-Holsteiner gegen den Bergischen HC ohne große Probleme mit 37:29 (18:15) durch. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 06:00 Uhr

Sternschnuppen über SH erwartet

In den kommenden beiden Nächten werden zahlreiche Sternschnuppen erwartet. Derzeit fliegt die Erde durch eine Staubwolke, entstanden durch einen Asteoriden. Dieser Meteorstrom nennt sich "Geminiden" - und laut Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster sorgt der für besonders viele Wunsch-Möglichkeiten - sofern es Wolkenlücken gibt. Beste Chancen darauf gibt es wohl im Norden Schleswig-Holsteins, sagen Meteorologen. In der Nacht zum Freitag sind die Chancen, Sternschnuppen zu sehen, laut Ludwig noch besser. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 17:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken bei 2 bis 5 Grad

Heute Vormittag sowie im Tagesverlauf zeigen sich über Schleswig-Holstein viele Wolken. Nur selten lockert es zwischendurch auf. Am Abend setzt von der Nordesee her kommend leichter Regen ein. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 2 bis 5 Grad, dazu weht ein schwacher Wind | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 17:00 Uhr

