Stand: 02.06.2024 10:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fest der Demokratie in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) findet heute auf dem Südermarkt das bunte Fest für Demokratie statt. Um etwa 11 Uhr startet es mit einem interreligiösen Gottesdienst in der St. Jürgen-Kirche. Danach erzählen zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen und -politiker etwas über ihre Arbeit und darüber, wie jeder und jede vor Ort etwas mehr für die Demokratie tun kann. Die Veranstaltung wurde vom Bündnis "Buntes Dithmarschen" organisiert. Mit ihr sollen vor allem junge Menschen motiviert werden, für das Grundgesetz und die Demokratie auf die Straße zu gehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2024 10:00 Uhr

Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Neumünster

In der Nähe der Holstenhallen in Neumünster hat der Fahrer eines Autos am Samstagabend laut Polizei die Vorfahrt missachtet. Ein anderer Wagen fuhr deshalb auf. Durch den Aufprall kam das erste Auto ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Drei der vier Insassen konnten sich selbst befreien. Eine Person musste von der Feuerwehr gerettet werden. Es gab insgesamt fünf Verletzte. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2024 09:00 Uhr

Kiel: Blockade auf A215-Auffahrt bei Ikea

Die "Turboklimakampfgruppe" hat am Sonntag bis 9 Uhr ein "Frühstücks-Picknick" auf der A215-Auffahrt bei Ikea in Kiel veranstaltet. Eine geplante Blockade der A215 am Samstagmittag war aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verboten worden. Die Aktion am Sonntag wurde vom Ordnungsamt genehmigt. Die Klimaaktivisten fordern den Rückbau der Autobahn. Bei der Gruppe handelt es sich um ein Bündnis von Klimaaktivisten, die bereits für mehrere Verkehrsblockaden in Schleswig-Holstein gesorgt haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2024 08:00 Uhr

Schwerer Motorradunfall zwischen Großensee und Lütjensee

Zwischen Großensee und Lütjensee im Kreis Stormarn sind am Samstagabend zwei Motorradfahrer frontal zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Eine Fahrerin war nach Polizeiangaben vorher in einer Kurve der Straße "Pfefferberg" in den Gegenverkehr geraten und danach mit dem anderen Fahrer kollidiert. Beide kamen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße in Großensee war wegen Reinigungsarbeiten länger gesperrt. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2024 08:00 Uhr

DFB-Pokal-Auslosung: Phönix Lübeck trifft auf Borussia Dortmund

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Fußball-Regionalligist Phönix Lübeck auf Borussia Dortmund. Das hat am Samstagabend die Ziehung in der ARD Sportschau ergeben. Für Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel beginnt die Pokal-Saison bei Drittligist Alemannia Aachen. Die Partien der ersten DFB-Pokalrunde finden zwischen dem 16. und 19. August statt. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2024 08:00 Uhr

Wetter: Freundlich und meist trocken

Am Nachmittag kommen von der Ostsee her Auflockerungen. Es bleibt überall meist trocken. Im Südosten kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen. An der Flensburger Förde und Kieler Bucht sowie auf Fehmarn ist es längere Zeit sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 24 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) . | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2024 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.06.2024 | 10:00 Uhr