Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ermittlungen nach Messerattacke in Geesthacht

Die Hintergründe der Messerattacke an einer Gemeinschaftsschule in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg sind noch immer unklar. Am Donnerstagnachmittag hatte ein Junge auf einen anderen Schüler eingestochen. Dieser wurde schwer verletzt, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Ermittlerinnen und Ermittler versuchen jetzt herauszufinden, wie es zu der Tat kommen konnte. Der mutmaßliche Täter soll noch vernommen werden. Beide Jungen sind unter 14 Jahre alt. Auch deshalb hält sich die Polizei mit genaueren Informationen bedeckt. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Ferienwohnungen in Lübeck: Gericht gibt Vermieter Recht

Im Streit um Ferienwohnungen in den historischen Ganghäusern in Lübeck hat das Verwaltungsgericht Schleswig einem Vermieter Recht gegeben. Er darf seine Wohnung also wieder als Ferienwohnung vermieten. Aus dem Urteil geht hervor, dass die Wohnung nicht in einem reinen, sondern in einem allgemeinen Wohngebiet steht, mit Restaurants und anderen Geschäften. Außerdem werden Anwohnerinnen und Anwohner nach Ansicht des Richters nicht durch die Ab- und Anreise von Gästen gestört. Kläger Kalle Brenner, der auch Sprecher der Interessenvertretung der Ferienvermietung ist, freut sich über das Urteil. Aktuell laufen sechs weitere Verfahren. Hintergrund: 2020 hatte die Stadt Lübeck verboten, Wohnungen in einigen Gässchen in der Stadt als Ferienwohnungen zu vermieten. Bei Missachtung sind Bußgelder fällig. Laut dem aktuellen Urteil hat das Verbot von 2020 gegen geltendes Recht verstoßen. Wann genau Kläger Kalle Brenner wieder vermieten darf, weiß er noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Gloabler Klimastreik: Demo auch in Lübeck

Fridays For Future ruft heute zum globalen Klimastreik auf. In Lübeck erwarten die Veranstalter am späten Nachmittag bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Kundgebung vor dem Rathaus. Vor der Europawahl wollen sie für mehr Klimaschutz und den, wie sie sagen, "anti-ökologischen Rechtsruck" demonstrieren. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

