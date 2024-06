DFB-Pokal: Phönix Lübeck hat den BVB zu Gast Stand: 01.06.2024 18:49 Uhr Der 1. FC Phönix Lübeck hat in der ersten Runde des DFB-Pokals das große Los gezogen: Der Regionalligist empfängt Borussia Dortmund. Die übrigen Amateurclubs haben weniger attraktive Gegner zugelost bekommen. Dafür gibt es mit Meppen - HSV ein Nordduell.

Das ergab die Auslosung am Sonnabend, die der frühere Bundesligaprofi Nils Petersen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vornahm. Gespielt wird die erste Runde zwischen dem 16. und 19. August, die zeitgenauen Ansetzungen stehen noch nicht fest. Das Finale in Berlin findet am 24. Mai 2025 statt.

Bayer Leverkusen (bei Carl-Zeiss Jena) und der VfB Stuttgart (bei Preußen Münster) starten erst am 27./28. August in den Wettbewerb, weil der Doublegewinner und der Vizemeister am selben Wochenende wie die übrigen Erstrundenpartien den DFL-Supercup austragen.

Werder Bremen muss nach Cottbus

Bundesligist Werder Bremen muss beim Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus antreten. Kurios: "Losfee" Petersen hat einst bei beiden Clubs gespielt. Der VfL Wolfsburg gastiert beim Oberligisten TuS Koblenz. Die Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli (Drittliga-Absteiger Hallescher FC) und Holstein Kiel (Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen) sind in ihren Duellen ebenfalls Favoriten.

BVB in Lübeck, HSV in Meppen

Ein Top-Los gab es für den 1. FC Phönix Lübeck: Der Regionalligist hat Borussia Dortmund zu Gast. Auch der Greifswalder SC kann zufrieden sein: Bundesligist Union Berlin kommt zu den Vorpommern. Weniger Glück - zumindest vom Namen her - hatte Oberligist VfV Hildesheim, der Zweitligist SV Elversberg empfängt. Hamburgs Pokalsieger Teutonia Ottensen muss gegen Zweitligist Darmstadt 98 ran.

Ein Nordduell gibt es in Meppen: Der Regionalligist aus dem Emsland empfängt den Zweitligisten HSV. SVM-Vorstand Heiner Beckmann sprach von einem "sehr attraktiven" Los und schickte schon mal eine Kampfansage an die Elbe: "Die kommen auch nicht gerade mit großem Selbstbewusstsein zu uns."

Hansa Rostock hat Hertha BSC zu Gast

Eintracht Braunschweig, das durch die 0:5-Niederlage am letzten Zweitliga-Spieltag in Kaiserslautern auf Rang 15 und damit für die Auslosung in den "Amateurtopf" gerutscht war, hat ein Heimspiel gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. "Es ist eine sportliche Herausforderung, aber wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Duell", sagte Eintracht-Coach Daniel Scherning.

Eine kurze Anreise, aber ein kniffliges Los hat Hannover 96 erwischt: Der Zweitligist muss zum Drittligisten Arminia Bielefeld.

Drittliga-Absteiger Hansa Rostock trifft auf den Zweitligisten Hertha BSC. Der VfL Osnabrück, ebenfalls aus der Zweiten Liga abgestiegen, empfängt den Bundesligisten SC Freiburg. Regionalligist Bremer SV trifft auf den Zweitligisten SC Paderborn.

