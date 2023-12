DHB-Pokal: SG Flensburg-Handewitt souverän ins Viertelfinale Stand: 14.12.2023 09:27 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Viertelfinale im DHB-Pokal erreicht. Am Mittwochabend setzten sich die Schleswig-Holsteiner gegen den Bergischen HC ohne große Probleme mit 37:29 (18:15) durch.

Flensburg, das wegen Rang drei beim Final Four in der vergangenen Saison direkt für das Achtelfinale qualifiziert war, feierte damit bereits den zweiten Sieg in dieser Saison gegen die "Löwen" - Ende September hatte es in der Campushalle ein 33:28 gegeben. Erfolgreichste Werfer der Norddeutschen waren vor den 4.131 Zuschauern Emil Jakobsen und Johan Hansen mit je sechs Toren.

Damit sind zwei Bundesliga-Nordclubs im Viertelfinale vertreten, das am Donnerstag ausgelost und am 3. und 4. Februar ausgetragen wird. Am Dienstagabend hatte sich der HSV Hamburg gegen den ThSV Eisenach mit 31:28 durchgesetzt. Der THW Kiel hingegen war überraschend bereits in der dritten Runde gegen die HSG Wetzlar (31:32) ausgeschieden - ebenso wie die TSV Hannover-Burgdorf (29:31 in Bietigheim). Das Final Four findet am 13. und 14. April in Köln statt.

BHC hält das Spiel lange offen

Die Gäste versuchten es anfangs immer wieder mit einem siebten Feldspieler, immer wieder nutzte das die SG gnadenlos aus - drei der ersten sieben Tore fielen, während BHC-Keeper Louis Oberosler noch ins Gehäuse zurückeilte. Doch die "Löwen" hielten das Spiel ausgeglichen (14./7:7).

SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC 37:29 (18:15): Tore Flensburg: Hansen 6, Jakobsen 6/5, Einarsson 5, Møller 5, Golla 4, Gottfridsson 3, Jörgensen 3, Horgen 2, Pedersen 2, Larsen 1

Bergischer HC: Maldonado 6, Arnesson 5/1, Andersen 4, Stutzke 4, Nothdurft 3, Santos 3, M´Bengue 2, Babak

Zeitstrafen: 2 / 4

Zuschauer: 4.131

Erst kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs zogen die Gastgeber, die zu dem Zeitpunkt sogar in Unterzahl spielten, erstmals auf vier Tore davon - Johan Hansen hatte nach einer Balleroberung am eigenen Kreis und Alleingang getroffen (25./16:12). Doch bis zur Pause konnte der Bergische HC noch einmal auf drei Treffer verkürzen.

SG spielt in Halbzeit zwei ihre ganze Klasse aus

Ruhig und abgeklärt ging die SG den zweiten Durchgang an, die Abwehr stand nun noch stabiler, als sie es schon in den ersten 30 Minuten tat. Hansen warf die erste Sechs-Tore-Führung heraus (38./23:17).

Weil Benjamin Buric jetzt auch die eine oder andere Parade zeigte und sich der BHC mit Zeitstrafen in Not brachte, zogen die Hausherren weiter davon: Hansen erhöhte auf 27:19 (44.). Den Gästen ging nun auch die Puste aus, spätestens nach 33:23 (53.) gab es am verdienten Flensburger Sieg keine Zweifel mehr. Die Hausherren ließen gegen Ende lediglich noch etwas Ergebniskosmetik zu.

Schlagwörter zu diesem Artikel SG Flensburg-Handewitt DHB-Pokal