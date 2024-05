Stand: 31.05.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bildungstickets für Schüler später nutzbar als geplant

Noch immer warten Schülerinnen und Schüler auf sogenannte Bildungstickets, die das Land und die kommunalen Landesverbände angekündigt hatten. Eigentlich sollte es die vergünstigten Deutschlandtickets seit April geben. Es habe sich herausgestellt, dass die Kreise und kreisfreien Städte das in der Kürze nicht umsetzen konnten, sagte eine Sprecherin des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Daher habe man sich auf einen Start zum Schuljahr 2024/25 verständigt. Schülerinnen und Schüler sollen dort ab dem 1. August das Bildungsticket nutzen können. Darüber wird aber noch der Kreistag beraten. Der Kreis Plön will mit dem Ticket einen Monat später, also am 1. September starten. Die Stadt Kiel plant aktuell die Einführung des Bildungstickets ab dem 1. Januar 2025. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Nächtliche Sperrung auf der B76

Auf dem Theodor-Heuss Ring in Kiel kommt derzeit eine nächtliche Sperrung zu den ohnehin laufenden Straßenbauarbeiten dazu. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Nach Angaben der Stadt Kiel wird in Richtung Plön jeweils von 20 bis 6 Uhr die B76-Ausfahrt vom Theodor-Heuss-Ring zum Waldwiesenkreisel gesperrt. Die Umleitung führt über die Ausfahrt Winterbeker Weg, Wulfsbrook und Hamburger Chaussee zum Waldwiesenkreisel. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Carport-Brand in Kiel-Pries

In Kiel-Pries hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr soll ein Auto in einem Carport Feuer gefangen haben. Zunächst bestand die Gefahr, dass das Feuer sich auch auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreite, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten Auto und Carport löschen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 08:30 Uhr