Timmendorfer Strand: Bergung des Pontons hat begonnen Stand: 01.06.2024 14:36 Uhr Eine große Arbeitsplattform der Baustelle hatte sich am 21. Mai losgerissen und unter der neuen Seebrücke verkeilt. Jetzt hat die Bergung begonnen.

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) laufen seit dem Nachmittag die Bergungsarbeiten des havarierten Pontons, der sich dort vor eineinhalb Wochen bei starkem Seegang unter einer Seebrücke verhakt hatte. Eine Spezialfirma hebt die tonnenschwere Plattform mit dem Spezialkran "Enak" Stück für Stück an und zieht sie anschließend von der Brücke weg.

Seit heute früh um 6 Uhr waren die Mitarbeiter dabei, vier 1,5 Tonnen schwere Ösen an der Oberfläche des Ponton zu verschweißen, durch die die Stahlseile für die Bergung gezogen wurden. Vorher mussten mehrere Millionen Liter Wasser aus dem Innern der Plattform herausgepumpt werden. Jetzt soll der Ponton in der Luft hängend über die Ostsee durch die Lübecker Bucht nach Neustadt gebracht werden.

Schlechtes Wetter: Erste Bergungsversuche gescheitert

Mehrere Bergungsversuche seit vergangenem Wochenende, die rund 190 Tonnen schwere Plattform zu bergen, waren bislang aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen gescheitert. Außerdem waren die Vorbereitungen für die Bergung deutlich komplexer als man erst angenommen hatte.

Ponton bei stürmischem Wind aus der Verankerung gelöst

In der Nacht vom 21. zum 22. Mai hatte sich die Plattform unter der Brücke verkeilt, nachdem sie Richtung Strand getrieben war. Wegen des Seegangs konnte sie erst einen Tag später befestigt werden. Augenzeugen berichteten, wie der Ponton, auf dem auch ein Kran steht, immer wieder gegen die noch nicht fertige Brücke geschlagen habe. Dabei ist untere anderem ein Riss entstanden, durch den Wasser in das Ponton eindrang.

In einem ersten Gutachten wurde festgestellt, dass die Standfestigkeit der Brücke gegeben sei und es keine größeren Schäden gebe, so Gesine Muus, Leiterin des Bereichs Tourismus der Gemeinde Timmendorfer Strand. An der Brücke seien nur kleinere Schäden entstanden. Unter anderem müssten drei Sportbootanleger ausgetauscht werden.

Ursache für Unfall noch unklar

Wie es genau zu dem Unfall in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) kam, kann die Polizei noch nicht sagen. Es soll sich irgendetwas gelöst haben, hieß es. Es handelt sich um eine Plattform mit einem Ausmaß von 32 x 13,5 Metern.

Was ist ins Wasser gelangt?

Betriebsstoffe sind nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters von Timmendorfer Strand, Michael Strümpell (BBNP), nicht ausgelaufen. Der Kran ist trotz Schräglage nicht ins Wasser gekippt. Von der Polizei kommen andere Aussagen: Eine Verunreinigung des Wassers wegen Materialien, die vom Ponton in das Wasser gelangten, könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Neue Seebrücke kurz vor Fertigstellung

Die neue, 400 Meter lange Seebrücke soll im September eröffnet werden. Der Neubau kostet knapp zwölf Millionen Euro. Die für den 20. September geplante Eröffnung soll sich durch die Havarie nach jetzigem Stand nicht verzögern.

