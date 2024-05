Stand: 31.05.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Start- und Landebahn am Flughafen Hamburg wieder frei

Ab heute Abend wird es wieder lauter am Himmel über Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Start- und Landebahn des Hamburger Flughafens sind laut einer Sprecherin abgeschlossen. In den vergangenen Tagen wurde dabei unter anderem der Gummiabrieb von Flugzeugreifen entfernt, Siel-Leitungen wurden gespült und Markierungen erneuert. Seit Montag sind deshalb alle Flugzeuge auf der Landebahn von Hamburg-Niendorf nach Langenhorn gestartet und gelandet. Diese Piste soll dann im September gewartet und dafür gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

ADHS betrifft auch Erwachsene

Bis zu sechs Prozent aller Kinder und Jugendlichen haben eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Doch auch Erwachsene sind betroffen und gerade Frauen bekommen die Diagnose erst spät, sagt die Therapeutin Marie Jäschke. Sie behandelt an der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ADHS-Patientinnen und Patienten. Auch im Erwachsenenalter werde ADHS oft über Medikation behandelt, sagt sie. Es gehe aber auch um Strategien für den Alltag. Manchmal kommen zu ADHS auch andere Belastungen wie eine Dpression hinzu - dann könne man auch über eine Therapie sprechen, so Jäschke. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Globaler Klimastreik: Demo auch in Elmshorn

Im Rahmen eines globalen Klimastreiks demonstrieren heute auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) Unterstützerinnen und Unterstützer der Klimabewegung Fridays for Future. Los geht es um 16 Uhr auf dem Marktplatz. Die Demonstration sei bewusst kurz vor die Europawahl gelegt worden, sagt Björn Hildebrand, der sie zusammen mit dem Bündnis Demokratie Elmshorn organisiert: "Weil es uns sehr wichtig ist, dass die Menschen nochmal mobilisiert werden und zur Wahl gehen. Es ist so unfassbar wichtig, dass die Menschen ihr Wahlrecht ausüben." | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

