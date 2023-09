Stand: 11.09.2023 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nordbau 2023: Veranstalter ziehen positive Bilanz

In Neumünster ist am Sonntagabend die Fachmesse Nordbau zu Ende gegangen. Die Organisatoren haben an fünf Messetagen nach eigenen Angaben fast 43.000 Besucher auf dem Gelände der Holstenhallen gezählt - darunter etwa 4.000 Fachbesucher. Schwerpunktthemen waren in diesem Jahr Heiz- und Energietechnik und Wassermanagement in Städten und Gemeinden. Auch die fast 680 Aussteller sind nach Angaben einer Sprecherin mit dem Verlauf der Nordbau zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 06:30 Uhr

Ahrensbök: Zimmermann bleibt Bürgermeister

Andreas Zimmermann bleibt Bürgermeister in Ahrensbök im Kreis Ostholstein. Der parteilose Politiker setzte sich gestern laut Wahlleitung mit 84 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seinen Mitbewerber Patrick Bläser von der Freien Wählergemienschaft durch. Wahlberechtigt waren mehr als 7.000 Menschen - die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 06:00 Uhr

Baustellen und Sperrungen auf der A21 und B206

Seit heute Morgen ist die A21 an der Anschlussstelle Bad Segeberg Nord (Kreis Segeberg) wegen einer Straßensanierung gesperrt. Es gibt drei Bauabschnitte: Von heute bis Mittwochabend um 23 Uhr ist die Ausfahrt der Ostrampe (Richtung Kiel) gesperrt. Außerdem ist die B206 in Richtung Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) nur einspurig befahrbar. Ab Freitagabend 20 Uhr bis Sonntagabend ist dann laut Autobahn GmbH die Westrampe (Richtung Bad Oldesloe im Kreis Stormarn) dran - die B206 in Richtung Bad Segeberg wird voll gesperrt sein. Und auch in der nächsten Woche wird von Montag bis Mittwochabend wird es an der Ostrampe in Richtung Kiel wieder eine Sperrung geben. Auf der B206 ist dann aber wieder eine Spur frei. Umleitungen sind für die Dauer der Arbeiten ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 06:00 Uhr

Landespastor fordert mehr Unterstützung für Notunterkünfte

Die Diakonie Schleswig-Holstein fordert bessere Standards für Notunterkünfte im Land. Zum heutigen Tag der Wohnungslosen sagte Landespastor Heiko Naß, die Unterkünfte müssten so ausgestattet werden, dass die Menschen dort menschenwürdig leben könnten. Land und Kommunen müssten dafür einheitliche Mindeststandards einführen und ausreichen Geld zur Verfügung stellen, so Naß weiter. In Schleswig-Holstein waren laut Statistischem Bundesamt zum Stichtag 31. Januar mehr als 19.000 Menschen ohne Wohnung und in einer Notunterkunft untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 06:00 Uhr

SuedLink Baustart: Habeck zu Gast in SH

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt heute zum Baustart der SuedLink-Stromleitung nach Schleswig-Holstein. Von Wewelsfleth an der Elbe (Kreis Steinburg) aus soll die Stromtrasse laut den Betreibern unter der Elbe in einem Tunnel bis nach Wischhafen in Niedersachsen führen. Insgesamt soll die Leitung SuedLink 700 Kilometern lang werden und Norddeutschland mit seinen vielen Windenergieanlagen mit dem Süden Deutschlands verbinden. Die Investitionssumme liegt bei zehn Milliarden Euro. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Hoch "Patricia" zieht nach Osten ab

Hoch "Patricia" bestimmt heute zunächst noch das Wetter - wandert jedoch langsam ostwärts ab. Aus dem Westen nähern sich erste Tiefausläufer. Nach Nebel und Hochnebel wird es heute zeitweise heiter. Leichte Schauer oder auch Gewitter sind am ehesten an der Westküste sowie im Norden möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 30 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2023 | 06:00 Uhr