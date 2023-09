Nordbau 2023 in Neumünster: Alles zum Programm der Baumesse Stand: 02.09.2023 12:00 Uhr Auf der Nordbau in Neumünster geht es in diesem Jahr unter anderem ums Energiesparen und Heizen. Die Baufachmesse findet vom 6. bis 10. September 2023 statt. Alles Wissenswerte hier im Überblick.

In Neumünster startet am kommenden Mittwoch die 68. Nordbau auf dem Messegelände der Holstenhallen. Die größte Baufachmesse in Schleswig-Holstein richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an Verbraucher.

Auf rund 69.000 Quadratmetern Freigelände und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche macht die Nordbau traditionell Angebote sowohl für Hausbesitzer als auch Mieter. Die Veranstalter erwarten rund 60.000 Besucher. Es gibt über 50 Seminare und Veranstaltungen mit etwa 4.500 Tagungsteilnehmern.

Nordbau 2023: Zentrales Thema der Aussteller "Wasser & Bauen"

Beim zentralen Thema "Wasser & Bauen" geht es unter anderem um Starkregen, Hochwasserschutz, Wasserversorgung und Umwelt. Es werden Ideen, Lösungen und Modelle vorgestellt, die anregen sollen oder auch direkt umgesetzt werden können: naturnaher Wasserbau, Fischaufstiegsanlagen, Regenrückhaltebecken, krisensichere Wasserwerke, Modelle zu Deichbau und Küstenschutz, Wassergefahrenmanagement oder auch Sicherung der Trinkwasserqualität.

Kommunen, Bauunternehmen, planende Institutionen und alle Interessierten erhalten Antworten zur Risikobewertung, wie Auswirkungen zu minimieren sind und Chancen genutzt werden können. Nachhaltiges Wassermanagement - ein Sonderthema von aktueller und dringlicher Bedeutung, das für die Baubranche herausfordernde und gewaltige Umsetzungsvorhaben bereithält.

Wirtschaftsminister Madsen eröffnet die Nordbau

Eröffnet wird die 68. Nordbau von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Mittwoch, den 6. September, um 11 Uhr. Dabei steht das Sonderthema der Nordbau "Wasser & Bauen" im Fokus der Eröffnungsveranstaltung in den Holstenhallen.

So wird Gesine Strohmeyer, Geschäftsführerin von Hamburg Wasser, die Resilienz der Wasserwirtschaft beleuchten. Wie Kopenhagen zu einer Schwammstadt und damit zu Vorreiterin für viele andere Städte in Europa wurde, wird Lykke Leonardsen berichten. Sie ist als Expertin in der Kommunalverwaltung von Kopenhagen maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. Das Konzept einer Schwammstadt ist, das Niederschlagswasser dort zwischenzuspeichern, wo es fällt. Die enge Verbindung zum NordBau-Partnerland Dänemark wird abschließend der Botschaftsrat Mikkel Hagen Hess unterstreichen.

Auch Energiesparen ist Thema in Neumünster

In der Ausstellungshalle für Heizung und Energietechnik präsentieren noch mehr Hersteller und Dienstleister als zuletzt ihre Geräte und Produkte zur alternativen Energieerzeugung und -einsparung. Der zentrale Beratungsstand von Verbraucherzentrale und Haus & Grund wird aufgrund der großen Nachfrage im letzten Jahr erneut in der Mitte der Halle 7 vertreten sein.

Die Experten vor Ort stehen ohne vorherige Terminvergabe für Fragen bereit - und haben und haben Antworten auf Fragen wie "Ist mein Haus überhaupt geeignet für eine Wärmepumpe?".

Öffnungzeiten und Ticket-Preise der Nordbau 2023 in Neumünster

Das Messegelände der Holstenhallen in Neumünster hat vom 6. September bis 10. September täglich von 9-18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt. Kinder, Schüler, Studierende und Auszubildende zahlen fünf Euro. Menschen mit Behinderung zahlen neun Euro. Ein Dauerticket kostet 20 Euro. Wer nach 15 Uhr kommt, muss fünf Euro Eintritt zahlen. Angeleinte Hunde dürfen mit aus das Gelände.

Eintrittskarten können sowohl online über das Ticketportal bestellt werden als auch vor Ort an den Tageskassen gekauft werden.

Anfahrt zu den Holstenhallen Neumünster und Parkplätze

Es gibt zwei große Parkplätze rund um das Messegelände, die gegen eine Gebühr von vier Euro genutzt werden können. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Die zwei Adressen fürs Navi sind die Carlstraße oder Brückenstraße in Neumünster.

