Lkw-Unfall auf der A7

Die A7 ist seit gestern Abend zwischen Warder und Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) voll gesperrt. Nach Polizeiangaben war um kurz vor 23 Uhr ein mit Käse beladener Lkw ins Schlingern geraten und daraufhin auf die Seite gekippt. Das Fahrzeug rutschte dabei in die Mittelleitplanke - der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei rechnet damit, dass die Autobahn in Richtung Süden noch bis in den Vormittag hinein gesperrt sein wird. In Fahrtrichtung Norden werden die Autofahrer seit etwa 7 Uhr über den Standstreifen gelotst. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 07:00 Uhr

Streit in schwarz-grüner Koalition um sichere Herkunftsländer

In der schwarz-grünen Koalition gibt es Streit um die Ausweisung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer. Das ist der Plan der Ampelkoalition in Berlin. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte auf Anfrage, er halte es für undenkbar, dass Schleswig-Holstein dem Gesetz die Zustimmung im Bundesrat verweigere. Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter zeigte sich überrascht und meinte dazu, im Koalitionsvertrag sei klar vereinbart, dass sich Schleswig-Holstein bei Uneinigkeit im Bundesrat enthalten werde. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 06:00 Uhr

Zuschüsse für Northvolt sollen aus Ukraine-Notkredit kommen

Der Landesanteil an Zuschüssen für den geplanten Bau der großen Batteriefabrik bei Heide steht. Das haben die drei Fraktionschefs von CDU, Grünen und SPD am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die Politiker haben sich demnach darauf verständigt, dass die 137 Millionen Euro für Northvolt aus dem Ukraine-Notkredit bezahlt werden sollen. Der Krieg in der Ukraine habe den Druck erhöht, aus fossilen Energieträgern auszusteigen, hieß es. Damit ist das Großprojekt bei Heide wieder ein Stückchen wahrscheinlicher geworden. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 06:00 Uhr

Bundesweiter Warntag: Noch immer Sirenen-Mangel in SH

In der nächste Woche werden am Donnerstag (14.9.) beim bundesweiten Warntag wieder Alarm-Systeme getestet - dazu gehören auch Sirenen. Von denen gibt es nach wie vor zu wenige im Land. Daher sind bereits 2,9 Millionen Euro vom Bund nach Schleswig-Holstein geflossen. 200 neue Sirenen sollten von dem Geld angeschafft werden. Die Mittel wurden laut Innenministerium an die Kreise weitergegeben, wegen Lieferschwierigkeiten und gestiegener Kosten sind aber bislang kaum neue Sirenen angeschafft worden. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 06:00 Uhr

Kartenzahlung in SH weiter auf dem Vormarsch

Kartenzahlung wird in Schleswig-Holstein immer beliebter. Nur noch knapp 40 Prozent der Produkte werden im Handel bar bezahlt - der Großteil der Transaktionen läuft über Karten, Smartphones, Smartwatches oder Rechnungen. Nur bei kleineren Beträgen geht häufig noch Bargeld über den Tresen - zum Beispiel beim Bäcker, so der Handelsverband Nord. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 06:30 Uhr

Wetter in SH:

Nach Nebel wird es heute meist sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad in Kampen (Sylt) und 30 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg) - dazu eine mittlere bis hohe Wärmebelastung. An der See weht teils mäßiger Wind aus Nordost bis Südost. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 06:00 Uhr

