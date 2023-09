Green Screen Festival in Eckernförde verleiht Filmpreise Stand: 10.09.2023 13:49 Uhr 100 Naturfilme zeigen an diesem Wochenende in Eckernförde beim internationalen Naturfilmfestival Green Screen die facettenreiche Natur und Tierwelt. Am Sonnabend wurden die besten Dokumentationen ausgezeichnet. Heute geht das Festival zu Ende.

Neben den vielen Naturfilmen ist ein wichtiger Teil des Green Screen Festivals in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Preisverleihung, bei der die besten Filme in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. Am Sonnabend wurden bei einer großen Gala vor 500 Personen bereits die besten Dokumentationen gekürt. Den mit 10.000 Euro dotierten Naturfilmpreis gewann die deutsche Produktion "Kaktus Hotel" von Yann Sochaczewski, ebenso den Preis für "Beste Story". Ein Film über den riesigen Saguaro-Kaktus in dessen lebensfeindlichem Habitat, der Sonorawüste. Die meisten Auszeichnungen gingen nach Deutschland und Österreich.

Österreich räumte gleich mehrfach ab

Mit dem vom Umweltministerium Schleswig-Holstein gestifteten "Nordischen Naturfilmpreis" wurde Thomas Behrend für "Unsere Meere - Naturwunder Ostsee" ausgezeichnet. Der "Heinz Sielmann Filmpreis" sowie der Preis für den "Besten Meeresfilm" gewann in diesem Jahr Produzent Mark Fletcher für "Patrick and the Whale", eine Produktion aus Österreich. Ebenfalls an Fletcher und dessen Kollegen Howard Hall ging der Preis "Beste Kamera" für ihren Film "Der Ozean - Oase des Lebens". Der Österreicher Michael Schlamberger erhielt den Publikumspreis für seinen Film "Geheimnisvolles Tschechien - Ein Land wie im Märchen".

Die Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick

Green Screen Naturfilmpreis: "Kaktus Hotel" von Yann Sochaczewski, Deutschland

Bester Meeresfilm: "Patrick and the Whale" von Mark Fletcher, Österreich

Beste Kamera: "Der Ozean - Oase des Lebens" von Mark Fletcher und Howard Hall, Österreich

Bester innovativer Film: "Land" von Timo Großpietsch, Deutschland

Beste Musik: "A Note for Nature" von Cepa Giblin, Irland

Bester Newcomer: "The Halcyon Days" von Robin Fisher, Großbritannien

Green Report: "Die Recyclinglüge" von Tom Costello und Benedict Wermter, Deutschland

Bester Wissenschaftsfilm: "Planet Soil" von Ignas von Schaick, Niederlande

Beste Postproduktion: "Krähen - Nature is watching us" von Martin Schilt, Schweiz

Nordischen Naturfilmpreis: "Unsere Meere - Naturwunder Ostsee" von Thomas Behrend, Deutschland

Heinz Sielmann Filmpreis: "Patrick and the Whale" von Mark Fletcher, Österreich

Heinz Sielmann Jugendfilmpreis: "Überflieger - Vögel und andere Bewohner Hamburgs" von Sophia Dimke, Deutschland

Preis der Jugendjury: "Krähen - Nature is watching us" von Martin Schilt, Schweiz

Special Award für die beste Serienproduktion: Terra X

Publikumspreis: "Geheimnisvolles Tschechien - Ein Land wie im Märchen" von Michael Schlamberger, Österreich

Publikumspreis bester Kurzfilm: "Where The Wild Trees Grow" von Nina Kormann, Deutschland/Frankreich

Publikumspreis bester Kurzfilm für Kids: "Beavers About Town" von Yaz Ellis und Jack Mifflin, Österreich

Green Report Junior: "Alarm in den Ozeanen" von Alina Bernt, Ronja Ruf und Emilie Sachnovski, Deutschland

Lichtverschmutzung als zentrales Thema

Zentrales Thema beim Green Screen ist in diesem Jahr Lichtverschmutzung gewesen. Das Thema sei für die Natur entscheidend, sagte Festival-Intendant Dirk Steffens bei der Eröffnung. "Licht ist der Taktgeber der Naturvorgänge. Und diese Naturdienstleistung ist ja das, was uns Atmung, Trinken und Essen ermöglicht", betonte er.

278 Dokumentar- und Naturfilme wurden eingereicht

Ganze 278 Werke hatten Dokumentarfilmer in diesem Jahr beim Green Screen Festival eingereicht. 100 davon haben es ins Programm geschafft und wurden seit Mittwoch an verschiedenen Orten in Eckernförde gezeigt. "Die Filme werden von Jahr zu Jahr noch ein bisschen besser", sagt Jurychef Heinz von Matthey der Eckernförder Zeitung. Oftmals seien es Kleinigkeiten, die am Ende den Ausschlag geben, so Jurymitglied Uwe Müller.

Das Festival ist das größte seiner Art in Europa. Neben vielen Tausend Besuchern werden bis zum Sonntagabend über 200 Filmemacher und Produzenten aus aller Welt erwartet.

