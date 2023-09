Lkw-Unfall auf der A7: Fahrbahn wieder frei Stand: 06.09.2023 10:20 Uhr Wegen eines umgekippten Lkw war die A7 bei Warder mehrere Stunden voll gesperrt. Der Laster wurde am Mittwoch geborgen.

Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen auf der A7 bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) viel Geduld. Nach einem Lkw-Unfall am Dienstagabend war die Autobahn Richtung Süden bis Mittwochvormittag gesperrt. Der Sattelzug wurde konnte geborgen werden. Zeitweise war auch danach je Richtung noch der linke Fahrstreifen gesperrt. Nach Polizeiangaben muss die Mittelleitplanke auf etwa 50 Metern repariert werden. Am Donnerstag soll eine neue eingesetzt werden. Bis zum Abschluss der Reparatur gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde.

Vollsperrung Richtung Süden dauert an

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr war ein 40-Tonner in Fahrtrichtung Süden durch die Mittelschutzplanke gebrochen und auf dem Überholfahrstreifen Richtung Norden umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

