Viel Regen: Wälder in SH haben sich etwas erholt

Die Wälder in Schleswig-Holstein haben sich durch den Regen im Juli und Anfang August etwas erholen können. Bis in die tiefen Wurzelbereiche ist das Wasser nach Angaben der Landesforsten noch nicht vorgedrungen, aber vor allem junge Bäume konnten sich gut entwickeln. Der Regen und die kühleren Temperaturen im Juli haben außerdem dafür gesorgt, dass sich der Borkenkäfer nicht weiter ausbreiten konnte. Da der Schädling erst bei 20 Grad aus seinen gebohrten Verstecken kommt, haben die Förster etwas Zeit gewonnen. In den nächsten zwei Wochen werden sie verstärkt versuchen, befallene Fichten zu finden und sie aus dem Wald zu holen, damit sich der Käfer nicht weiter ausbreitet. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:00 Uhr

Schlechter Zustand von Nord- und Ostsee setzt Fischen zu

Die vergangenen fünf Jahre sind laut WWF-Fischereiexpertin Karoline Schacht die historisch schlechtesten Jahre für den Ostseehering gewesen. Auch der Dorschbestand sei in der westlichen Ostsee in den vergangenen Jahren kollabiert. Der World Wide Fund For Nature (WWF) fordert deshalb zum heutigen "Tag des Fisches" bessere Maßnahmen im Umgang mit der Fischerei. "Wenn wir weiterhin lokalen Wildfisch essen wollen, müssen wir seine Lebensbedingungen dringend verbessern", mahnt Schacht. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) teilte am Montag in ihrer Statistik über die deutsche Hochsee- und Küstenfischerei mit, dass deutsche Fischer im vergangenen Jahr mehr als 150.000 Tonnen Fisch an Land brachten - acht Prozent weniger als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:00 Uhr

Prien: Konzepte zur Zuwanderung überarbeiten

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat davor gewarnt, dass die stetig steigende Zahl der Asylbewerber in Deutschland auf Dauer nicht zu bewältigen ist. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte die stellvertretende CDU-Chefin, alle demokratischen Parteien müssten ihre Konzepte zur Zuwanderung überarbeiten. Damit die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen gesellschaftlich akzeptiert bleibt, müssten wirksame Möglichkeiten zur Begrenzung der Aufnahme gefunden werden, so Prien. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:00 Uhr

Keine Trainer-Lizenz: VfB Lübeck muss Strafe zahlen

Fußball-Drittligist VfB Lübeck muss eine Geldstrafe an den DFB zahlen, weil sein Cheftrainer Lukas Pfeiffer nicht die nötige Fußballlehrer-Lizenz hat. Die Lübecker müssen nach eigenen Angaben eine Grundstrafe in Höhe von 7.500 Euro zahlen. Zusätzlich kostet sie jedes Meisterschaftsspiel in der Dritten Liga, in der kein Trainer mit Fußballlehrer-Lizenz am Rand steht, weitere 2.500 Euro. Lukas Pfeiffer ist nur im Besitz einer B+-Lizenz und absolviert derzeit den nötigen A-Lizenz-Lehrgang. Er sei aktuell der beste Trainer für die Mannschaft, sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms. Man wolle nun intern beraten, wie man mit dem Urteil umgehe. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 06:00 Uhr

Böller ins Büro geworfen: Mann aus Wedel steht vor Gericht

Ein junger Erwachsener aus Wedel (Kreis Pinneberg) muss sich heute vor dem Jugendschöffengericht in Pinneberg verantworten. Er soll im März einen angezündeten Böller in ein Büro geworfen haben. Laut Staatsanwaltschaft steht der Angeklagte unter Bewährung. Den Böller habe er seinem Bewährungshelfer in Wedel durch ein offenes Fenster geworfen. Jetzt muss er sich wegen vorsätzlicher Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 06:30 Uhr

Schleswig-Holsteiner verbrauchen weniger Gas

Der Gasverbrauch in Schleswig-Holstein ist in den ersten sieben Monaten des Jahres gesunken. Der Netzbetreiber HanseWerk teilte mit, dass der Verbrauch um mehr als 19 Prozent im Vergleich zu den vier Vorjahren zurückgegangen ist. Hintergrund des vergleichsweise geringen Verbrauchs seien die relativ milden Temperaturen und Einsparungen von Privatkunden und Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 06:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz für Dirk Steffens

Der Journalist, Naturfilmer und Leiter des Green Screen Festivals in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Dirk Steffens, ist vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Damit wird er für sein Engagement rund um den Umwelt- und Klimaschutz geehrt. Dirk Steffens war für seine Dokus in mehr als 120 Ländern unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 19:30 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Regen im Mix

In vielen Landesteilen startet der heutige Dienstag wolkig. Tagsüber ist es meist trocken mit teils längerem Sonnenschein. Zum Abend hin kann es einzelne Regenschauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen.

