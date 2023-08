Prien: Steigender Zuzug von Asylbewerbern auf Dauer nicht zu bewältigen Stand: 22.08.2023 11:33 Uhr Die stellvertretende CDU-Vorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien hält den anhaltenden Zuzug von Asylbewerbern nach Deutschland auf Dauer für nicht zu bewältigen. Sie setzt auf europäische Lösungen.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat davor gewarnt, dass die stetig steigende Zahl der Asylbewerber in Deutschland auf Dauer nicht zu bewältigen ist. Im Gespräch mit der Deutschen Presse Agentur sagte die stellvertretende CDU-Chefin, alle demokratischen Parteien müssten ihre Konzepte zur Zuwanderung überarbeiten. Weder Kommunen noch Schulen oder Kitas würden das auf Dauer schaffen, sagte die CDU-Politikerin.

Prien: Viele kommen nach Deutschland für ein besseres Leben

"Wir haben uns ja sehr klar bekannt zur Aufnahme der Menschen, die vor Krieg und Zerstörung in der Ukraine fliehen." Das seien mehr als eine Million Menschen innerhalb eines Jahres. Auch sei sie nach wie vor der Meinung, dass Deutschland als reiches Land mit einer historischen Verantwortung Menschen, die politisch verfolgt werden, aufnehmen soll. Aber es würden auch sehr viele nach Europa und besonders gerne nach Deutschland kommen, weil sie ein besseres Leben für sich und ihre Familie wollen. "Und da müssen wir zu einer Reduzierung der Zahlen kommen", sagte sie.

Prien: Lieber Schutz an Außengrenzen als Maßnahmen an Binnengrenzen

Karin Prien verwies auf die Vorschläge der Europäischen Kommission, die umgesetzt werden müssten. "Da muss jetzt Tempo gemacht werden." Es gehe auch um gesellschaftliche Akzeptanz von Asylbewerbern und Flüchtlingen und die könne nur gesichert werden, wenn wirksame Möglichkeiten zur Begrenzung gefunden werden. Ihr sei jeder Schutz an der Außengrenze lieber als weitere Maßnahmen an den Binnengrenzen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, Fachkräfte ins Land zu holen und sich in diesem Bereich zu öffnen. "Das ist der Spagat, den wir in Deutschland schaffen müssen."

Zuwanderung sei ein Thema, das sehr viele Menschen in Deutschland beschäftige. Prien rät allen demokratischen Parteien, ihre Konzepte zum Thema Zuwanderung zu überprüfen. "Aber nicht, um den AfD-Wählern zu gefallen, sondern, weil wir Lösungen brauchen."

Auch Gabriel hatte Wende in der Migrationspolitik gefordert

In der vergangenen Woche hatte auch der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel betont, weder könne man unbegrenzt viele Menschen aufnehmen noch existiere irgendwo auf der Welt ein Recht auf unkontrollierte Einwanderung. Er rief die demokratischen Parteien dazu auf, sich gemeinsam für eine Wende in der Migrationspolitik einzusetzen.

Mehr Geflüchtete in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hatten zuletzt immer mehr Kommunen geklagt, dass sie bei der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten an ihre Grenzen kommen. Das bestätigte auch der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag. Schleswig-Holstein hat in diesem Jahr bisher knapp 4.900 neue Geflüchtete ohne Ukraine-Bezug erfasst. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das teilte das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge mit. Besonders prekär ist die Lage im Kreis Pinneberg. Hier hat sich die Zahl der Menschen mit ausländischem Pass seit 2012 nahezu verdoppelt.

Kommunen stoßen an Grenzen

Die Probleme der Kommunen sind vielfältig: Neben Möglichkeiten zur Unterbringung fehlt es laut Gemeindetag vielerorts an Kita-Plätzen und Teilnahmemöglichkeiten an Integrations- und Deutschkursen. Aber auch zu wenig Personal in den Kommunalverwaltungen bringt die Städte und Gemeinden an ihre Kapazitätsgrenzen.

