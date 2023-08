Regen tut den Wäldern gut - Borkenkäfer verbreiten sich nicht Stand: 22.08.2023 07:20 Uhr Gute Nachrichten aus den Landesforsten: Die Förster dort stellen fest, dass sich der Zustand der Wälder in Schleswig-Holstein etwas erholt hat. Auch der Borkenkäfer hat sich nicht weiter verbreitet.

Bis in die tiefen Wurzelbereiche ist das Wasser nach Angaben der Landesforsten noch nicht vorgedrungen, aber vor allem junge Bäume, die im Herbst und Frühjahr gepflanzt wurden, konnten sich gut entwickeln. Die Wälder im Land werden nun nach und nach dem Klimawandel angepasst und mit neuen Baumarten aufgeforstet.

Borkenkäfer mag keine Kälte

Der Regen und die kühleren Temperaturen im Juli haben außerdem dafür gesorgt, dass sich der Borkenkäfer erst einmal nicht ausbreiten konnte. Da der Schädling erst bei 20 Grad wieder aus seinen gebohrten Verstecken kommt, haben die Förster etwas Zeit gewonnen. In den kommenden zwei Wochen versuchen die Förster nun, bereits befallene Fichten zu finden. Sie müssen so schnell wie möglich aus den Wäldern geholt werden, damit sich der Käfer nicht weiter ausbreitet. In den kommenden Wochen gibt es deshalb überall in Schleswig-Holstein mehr Arbeiten im Wald.

