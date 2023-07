Stand: 19.07.2023 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dritter Inklusionslauf in Schleswig

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) startet am Nachmittag der Dritte Inklusionslauf. Die Schleswiger Werkstätten organisieren den 650 Meter-Lauf auf den Königswiesen. Ob im Spaziergang, Dauerlauf oder mit dem Rollstuhl - jeder legt die Strecke innerhalb von 30 Minuten so oft zurück, wie er kann. 450 Starter und Starterinnen sind angemeldet. Das sind etwa doppelt so viele wie beim ersten Lauf vor drei Jahren. Um sportliche Höchstleistungen geht es nicht, sondern darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und die Inklusion in den Alltag zu holen, sagt der Organisator Klaus Katzer. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:00 Uhr

Pflegeheimkosten stark gestiegen

Die Pflege in Heimen in Schleswig-Holstein wird immer teurer. Eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (VdeK) zeigt, dass die Eigenanteile für einen Platz im vergangenen Jahr stark gestiegen sind. Demnach mussten Bewohnerinnen und Bewohner monatlich etwa 420 Euro mehr zahlen als 2022. Grund für die gestiegenen Kosten sind vor allem die höheren Löhne für das Pflegepersonal in den Einrichtungen. Der Sozialverband in Schleswig-Holstein fordert eine Pflegevollversicherung, bei der der Staat die Pflegekosten übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 06:00 Uhr

Brokstedt: Polizeibeamte sagen als Zeugen aus

Im Fall um die tödliche Messerattacke von Brokstedt sagen heute weitere Zeugen aus. Geladen vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) sind sieben Polizeibeamte. Der Angeklagte Ibrahim A. muss sich wegen zweifachen Mordes und vierfachen versuchten Mordes verantworten. Er soll am 25. Januar in einem Regionalzug im Bahnhof Brokstedt zwei Menschen erstochen und vier weitere schwer verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 06:00 Uhr

Neuer Prozess gegen Corona-Maßnahmenkritiker Bhakdi

Der Corona-Maßnahmenkritiker Sucharit Bhakdi muss sich erneut wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verantworten. In einem ersten Verfahren war der Mediziner und Autor im Mai vom Amtsgericht Plön freigesprochen worden. Demnach konnte nicht festgestellt werden, dass sich der 76-Jährige mit Äußerungen im Wahlkampf sowie in einem Interview im Internet strafbar machte. Gegen das Urteil legte die Generalstaatsanwaltschaft nach Angaben einer Sprecherin nun Berufung beim Landgericht Kiel ein. Damit muss das Landgericht den Fall neu verhandeln. Laut einem Sprecher des Gerichts wird es wohl erst im kommenden Jahr zu einem neuen Verfahren kommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 06:00 Uhr

Norderstedt verteilt kostenlos Sonnenschutzmittel

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) hat neun Sonnencremespender aufgestellt, um die Bürger besser vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Man sei damit am Puls der Zeit, so Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD). Die Spender wurden unter anderem im Rathaus, in den Stadtbüchereien und auf den städtischen Friedhöfen aufgestellt. Bei den Vorrichtungen handelt es sich um umfunktionierte Desinfektionsmittel-Spender, die während der Corona-Pandemie im Einsatz waren. In den Niederlanden gibt es solche kostenlosen Sonnencreme-Spender an mehreren Stränden. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 06:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt und regnerisch

Heute Vormittag ist es im Land überwiegend stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Im Verlauf des Tages kann es örtlich auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 19 Grad auf Sylt und 22 Grad in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 06:00 Uhr

