Stand: 19.07.2023 08:43 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bundesstraße 199: Vollsperrung bis Donnerstag

Die Bundesstraße 199 ist bis zum Donnerstag tagsüber zwischen Leck und Stadum (beide Kreis Nordfriesland) voll gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr lässt dort die beschädigte Fahrbahn instandsetzen. Der Radweg bleibt an beiden Tagen befahrbar. Die B199 ist jeweils von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Dritter Inklusionslauf in Schleswig

Ab 15 Uhr findet in Schleswig auf den Königswiesen der inzwischen dritte Inklusionslauf statt. Bisher haben sich dazu bereits mehr als 350 Menschen angemeldet. Mitorganisator Klaus Katzer sagte über die Veranstaltung: "Es geht eigentlich darum, dass man gemeinsam eine Strecke bewältigt, zusammen, und das man einfach Zeit verbringt - und zwar Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung." Der Lauf steht in diesem Jahr unter dem Motto "Inklusionslauf der Hoffnung". Die 600 Meter lange Strecke kann innerhalb von 30 Minuten auch im Rollstuhl oder mit dem Rollator so oft gegangen, gelaufen oder gefahren werden, wie es möglich ist. Für den Lauf in Schleswig hat sich als Gast auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2023 | 08:30 Uhr