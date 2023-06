Stand: 14.06.2023 07:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuerwehren löschen zwei Flächenbrände

Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in Mielkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Kiel sind am Dienstagnachmittag rund 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz ausgerückt. Laut Feuerwehr stand eine 800 Quadratmeter große Fläche in Flammen. Die Einsatzkräfte waren bis in die Nacht hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr dann zu einem Brand bei Owschlag (ebenfalls Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus. Dort stand eine ähnlich große Fläche neben einer Bahnlinie in Flammen. Hier dauerten die Löscharbeiten bis zum frühen Morgen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 07:00 Uhr

FDP: Landtag soll Taten der "Letzten Generation" verurteilen

Vor der heutigen Parlamentssitzung hat die FDP in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, dass der Landtag die jüngsten Taten der Gruppe "Letzte Generation" auf Sylt verurteilt. "Die sogenannte Letzte Generation hat in letzten Tagen auf der Insel Sylt gezeigt, dass sie auch vor Angriffen auf unsere wichtige Tourismuswirtschaft nicht zurückschreckt", sagte Fraktionschef Christopher Vogt NDR Schleswig-Holstein. Die Aktion auf Sylt bezeichnete er als "völlig sinnlos und irre". Deshalb sei ein politisches Signal notwendig - es müsse deutlich werden, dass der Landtag das geschlossen verurteile. Vogt kritisierte vor allem die Grünen, die die Taten der Gruppireung relativiert und verharmlost hätten. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 07:00 Uhr

Raubüberfall auf Juwelier: Prozess beginnt in Lübeck

In Lübeck steht ab heute ein 47-Jähriger vor Gericht, der zusammen mit einem Komplizen in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ein Juweliergeschäft überfallen haben soll. Bei dem Raub im Jahr 2017 erbeuteten die Täter Uhren im Wert von fast 180.000 Euro. Einer von ihnen hielt den Ermittlungen zufolge die Angestellten mit einer Waffe in Schach, während der andere mit einem mitgebrachten Hammer die Scheiben einer Vitrine einschlug, um an die Uhren zu gelangen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 06:30 Uhr

Landtagssitzung: Opposition fordert Nachtragshaushalt

Der Schleswig-Holsteinische Landtag beschäftigt sich in den kommenden Tagen erneut mit der umstrittenen, vorübergehenden Haushaltssperre. Die Opposition fordert einen Nachtragshaushalt. Der Landtag müsse über die geplanten Kürzungen in Höhe von rund 100 Millionen Euro debattieren, sagte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Losse-Müller. Lars Harms vom SSW betonte, nach neun Tagen Haushaltssperre, die Chaos und Verunsicherung ausgelöst habe, sei es nur fair im Parlament über geplante Kürzungen zu sprechen. Auch die FDP unterstützt die Forderung nach einem Nachtragshaushalt. Die Landesregierung hält diesen bisher für nicht notwendig. Weitere Themen in der Sitzung sind Photovoltaik-Anlagen und Minderheitenpolitik, außerdem geht es um die Frage, ob Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen.| NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 06:00 Uhr

Viele Apotheken bleiben heute geschlossen

In Schleswig-Holstein beteiligen sich zahlreiche Apotheken an einem Protesttag. Zu diesem hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände aufgerufen. Der bundesweite Protest solle in erster Linie dem Erhalt von Apotheken dienen und in keinem Fall ein Hindernis für die Bevölkerung sein, sagte der Geschäftsführer des Apothekerverbands Schleswig-Holstein, Georg Zwenke. Grund für den Aktionstag sei zum einen die fehlende Unterstützung des Bundes, um die aktuellen Engpässe bei Medikamenten zu bewältigen. Zum anderen gab es laut Zwenke seit 20 Jahren keine Honorarerhöhung für Apotheken. In Notfällen können sich Kundinnen und Kunden an die örtlichen Notdienstapotheken wenden, die durchgehend geöffnet sind. Apotheken, die Krankenhäuser versorgen, arbeiten heute im Normalbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 06:00 Uhr

Imland Kliniken: Gläubiger entscheiden heute

Die geplante Übernahme der Imland Kliniken durch eine Münchener Gruppe soll heute einen weiteren Schritt vorankommen. Am Vormittag trifft sich die Gläubigerversammlung in Neumünster, um über den Insolvenzplan sowie das Ende des Insolvenzverfahrens zu entscheiden. Es gehe darum, die Standorte Rendsburg und Eckernförde in eine gute und stabile Zukunft zu führen, sagte der Generalhandlungsbevollmächtigte Rainer Eckert. Die Schön Kliniken aus München haben die Imland Kliniken bereits gekauft, der formale Eigentümerwechsel soll zum 1. Juli erfolgen. Beide Imland-Standorte sollen erhalten bleiben, aber umstrukturiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 05:30 Uhr

Wetter: Viel Sonne bei bis zu 25 Grad

Heute gibt es wieder viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad in Lütjenburg und 25 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). Im Süden Schleswig-Holsteins kann es windig werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2023 | 07:00 Uhr