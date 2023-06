Kinderpornografie: Hunderte Durchsuchungen in Norddeutschland Stand: 14.06.2023 13:35 Uhr Die Polizei ist in Niedersachsen und weiteren Bundesländern im Norden gegen Kinderpornografie vorgegangen. Dabei wurden zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

von Angelika Henkel

Allein in Niedersachsen vollstreckten 300 Ermittler am Mittwochvormittag über 200 Durchsuchungsbeschlüsse. Die Polizeidirektionen in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Osnabrück, Oldenburg und Lüneburg beteiligten sich. Die Durchsuchungen fanden zudem in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Brandenburg und Berlin statt. Insgesamt waren 650 Beamte im Einsatz.

"Haben mehrere hundert Täter aus Anonymität geholt"

Die Federführung für die Aktion liegt beim Landeskriminalamt Niedersachsen. Die Ermittler stellten Datenträger wie Laptops, PCs und Smartphones sicher. Diese würden nun weiter ausgewertet. "Wir wissen, dass Kinder im Durchschnitt sieben Anläufe benötigen, bis sie als Opfer sexualisierter Gewalt gehört werden. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir als Polizei geschlossen gegen die Täterinnen und Täter vorgehen und sie der Justiz zuführen", sagte Friedo de Vries, Präsident des LKA Niedersachsen. "Mit diesem länderübergreifenden Einsatz haben wir mehrere Hundert Täter und Täterinnen aus der Anonymität geholt und gezeigt: Wir bündeln unsere Kräfte und sind unermüdlich in unserem Einsatz im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern", so de Vries weiter.

Daten kamen aus den USA

Auf den Datenträgern vermuten die Ermittler Fotos und Videos, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen. Die Daten waren dem Landeskriminalamt vor allem aus den USA übermittelt worden. Dort ist es den Internet-Providern gesetzlich vorgeschrieben, verdächtige Accounts an die Sicherheitsbehörden zu übermitteln. Die Vereinigten Staaten schicken die Verdachtsmomente an das Bundeskriminalamt, das sie zur Überprüfung an die Länder sendet.

Kinderpornografie: Mehr als 3.600 Fälle im Jahr 2021

In Niedersachsen treffen durchschnittlich 52 solcher Verfahren pro Woche ein. Im Jahr 2021 waren es laut Landeskriminalamt 3.643 Fälle. Anders als in anderen Ländern werden in Niedersachsen alle Bilder gesichtet und bewertet mit dem Ziel, noch unbekannte Fälle von sexualisierter Gewalt aufzudecken und weiteres Leid der Kinder und Jugendlichen zu verhindern.

