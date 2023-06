Feuerwehrleute löschen zwei Waldbrände in SH

Feuerwehrleute löschen zwei Waldbrände

Stand: 14.06.2023 08:16 Uhr

Nach Ausbruch eines Waldbrands bei Mielkendorf sind am Dienstagnachmittag mehrere Hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz ausgerückt. Bei Eintreffen stand ein rund 800 Quadratmeter großes Areal in Flammen. Kurz darauf brannten in Owschlag 1.200 Quadratmeter.