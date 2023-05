Stand: 24.05.2023 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Einzelhandel in SH streikt erneut

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute einen zentralen Warnstreiktag des Einzelhandels im Norden angekündigt. Das betrifft Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die zentrale Streikkundgebung ist in Kiel geplant - um 11 Uhr soll ein Demonstrationszug am Hauptbahnhof starten. Eine Kundgebung wird es dann laut ver.di gegen 12 Uhr auf dem Rathausplatz geben. In Schleswig Holstein sind mehr als 125.000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt - sie fordern mehr Lohn, denn laut Gewerkschaft ist das Angebot der Arbeitgeber in der ersten Runde der Tarifverhandlung nicht ausreichend. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 07:00 Uhr

Batteriefabrik bei Heide: Northvolt stellt Bauleitplanung vor

Die geplante Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) stößt in der Bevölkerung auf großes Interesse. 250 Bürger nahmen gestern an einer Infoveranstaltung zu dem Milliardenprojekt teil. Dort haben Vertreter des Amtes Heider Umland und des schwedischen Unternehmens Northvolt erstmals die Bauleitplanung für die Gigafactory vorgestellt. Sie wurden überwiegend mit großer Zustimmung aufgenommen. Konkrete Nachfragen seitens der Bürger gab es zum Beispiel zu den Themen Lärm und Verkehrsanbindung. Dabei ging es um die Frage, wie der Lieferverkehr geregelt werden soll. Ein weiteres Thema ist der große Wasserbedarf. Hier will Northvolt mit dem Abwasserzweckverband zusammen arbeiten und Abwasser reinigen, um damit die Anlagen zu kühlen. Northvolt-Deutschland-Chef Christopher Haux kündigte weitere Infoveranstaltungen und Bürgersprechstunden an, Ziel sei eine möglichst hohe Transparenz. Eine finale Investitionsentscheidung für die Batteriefabrik soll noch in diesem Jahr kommen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 06:00 Uhr

Amtsgericht Plön spricht Mikrobiologe Bhakdi frei

Der Mikrobiologe, Autor und Gegner der Corona-Maßnahmen Sucharit Bhakdi musste sich gestern vor dem Amtsgericht Plön wegen Volksverhetzung verantworten: Wie von der Verteidigung gefordert, sprachen ihn die Richter von den Vorwürfen frei. Die Anklage forderte eine Geldstrafe. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein hatte Bhakdi Volksverhetzung in zwei Fällen vorgeworfen. Er hatte sich mehrfach deutlich gegen Covid-Impfungen ausgesprochen. In dem Zusammenhang wurden durch seine Äußerungen einzelne Gruppen der Bevölkerung herabgewürdigt, erklärt Gerichtssprecher Markus Richter. Auch soll Bhakdi dabei die Taten, die während des Dritten Reichs an den Juden verübt wurden, heruntergespielt haben, so Richter. Vor Prozessbeginn hatten sich rund 300 Anhänger Bhakdis vor dem Gerichtsgebäude versammelt und seinen Freispruch gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 06:00 Uhr

"Freie Dorfschule Lübeck" äußert sich zur Schließung

Die Schließung der "Freien Dorfschule Lübeck" sorgt weiter für Wirbel. Zahlreiche Kontrollen zeigten laut dem schleswig-holsteinischen Bildungsministerium, dass ein Großteil der Schüler und Lehrer regelmäßig fehlte. Am Dienstag nahm die Schule zu den Vorwürfen schriftlich Stellung. Es sei immer Präsenz von jedem Kind gefordert worden. Aber: Für die "Freie Dorfschule Lübeck" seien Schüler auch dann präsent, wenn sie online präsent sind, also wenn sie mit dem Laptop von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Wörtlich schreibt die Schulleiterin: "Wenn ich online lerne, dann schwänze ich nicht." Die Schule habe nur den Fehler gemacht, dass sie das zu wenig dokumentiert habe. Das Bildungsministerium ist der Meinung, dass das so nicht funktioniert. Das als Dauermodell zu etablieren, gehe nicht. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 17:00 Uhr

Wetter: Trocken und Auflockerungen

Heute anfangs stark bewölkt und stellenweise später über die Elbe abziehende Schauer. Von Nordfriesland und Angeln her zum Nachmittag hin vermehrt Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad auf Amrum und 18 Grad in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind, an der Nordsee ist es gelegentlich frisch mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 06:00 Uhr

