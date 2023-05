Lübeck: Toter Wal aus der Trave geborgen Stand: 24.05.2023 13:01 Uhr Trauriger Fund in der Pötenitzer Wiek bei Travemünde. Fischer haben einen toten Wal im Wasser gesichtet und die Wasserschutzpolizei informiert.

In einem Seitenarm der Trave wurde heute bei Travemünde laut Polizei ein toter Wal geborgen. Experten gehen davon aus, dass es sich um ein Jungtier handelt. Möglicherweise sei es ein Zwergwal. Es könnte sich dabei um das Tier handeln, welches am Wochenende in der Trave gesichtet wurde, hieß es von der Polizei weiter. Das müsse allerdings noch untersucht werden. Der tote Wal soll jetzt von einer Spedition nach Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) gebracht und dort von Veterinären obduziert werden.

Nabu: Minkwal selten in Ostsee

Zwergwale werden auch als Minkwale bezeichnet. Sie leben beispielsweise vor der Küste Norwegens oder rund um Island. "Der Minkwal ist in der Ostsee tatsächlich eher selten", sagt Dagmar Struß, Leiterin der NABU Landesstelle Ostseeschutz. Der am Wochenende in der Trave gesichtete Zwergwal sei zudem recht dünn gewesen. "Also er ist nicht sonderlich gut genährt. Die Heringe, die zu seiner Nahrung gehören, werden immer weniger." Struß glaubt, dass das ein Grund dafür sein könnte, warum das Tier in der Ostsee versucht hat, Nahrung zu finden.

