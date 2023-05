Lübeck: Zwergwal in der Trave gesichtet Stand: 22.05.2023 09:56 Uhr Nachdem Delfin "Delle" Einheimische und Touristen in Lübeck-Travemünde lange begeistert hat, ist nun ein Wal in der Trave gesichtet worden.

Es ist ein durchaus seltener Gast: ein Wal in der Trave bei Lübeck-Kücknitz. Feuerwehrleute haben das mehrere Meter lange Tier am Wochenende in Ufernähe entdeckt und gefilmt. Dagmar Struß, Leiterin der NABU Landesstelle Ostseeschutz, ist sich sicher, dass es sich um einen Minkwal - oder auch Zwergwal genannt - handelt.

Nabu: Minkwal selten in Ostsee

Der lebt normalerweise zum Beispiel vor der Küste Norwegens oder rund um Island. "Der Minkwal ist in der Ostsee tatsächlich eher selten. Auffällig ist auch, dass er recht dünn ist, also er ist nicht sonderlich gut genährt. Die Heringe, die zu seiner Nahrung gehören, werden immer weniger." Struß glaubt, dass das ein Grund dafür sein könnte, dass er in der Ostsee versucht hat, Nahrung zu finden.

Ob der Wal tatsächlich wegen der Heringe in die Trave geschwommen ist oder aufgrund etwa von Schiffslärm die Orientierung verloren hat, ist unklar.

