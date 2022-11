Stand: 29.11.2022 07:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 192,2

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag am am Montag bei 192,2. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche war damit ein wenig niedriger als am Freitag (188,2). Wie aus Daten der Landesmeldestelle (Stand: 28.11.) weiter hervorging, wurden 1.684 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings liefert die Zahl der registrierten Neuinfektionen und damit auch die Corona-Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik sechs neue Todesfälle registriert. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Northvolt-Vorstand trifft sich mit Investoren

Der Vorstand des schwedischen Batterieherstellers Northvolt trifft sich heute in Stockholm mit seinen Investoren. Dabei soll laut einem Firmensprecher auch über die geplante Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) gesprochen werden. Ob Northvolt in Dithmarschen investieren wird, hängt unter anderem von einem Entgegenkommen bei den Preisen für Industriestrom ab. Das hat Northvolt-Vorstandschef Peter Carlsson bei einem Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag deutlich gemacht. Ein Northvolt-Sprecher sieht nun auch die EU am Zug: Das Unternehmen hofft auf eine stärkere Förderung für energie-intensive Betriebe. Die endgültige Entscheidung über den Bau der Fabrik fällt voraussichtlich im ersten Quartal kommenden Jahres. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) zeigte sich zuversichtlich, auch weil der schwedische Konzern schon vor Ort den Bau intensiv plant. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:00 Uhr

Sieben Verletzte bei Brand in Kiel

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Kiel-Gaarden sind am Montagabend sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es gegen 19 Uhr in der Küche eines Hauses am Ostring. Sicherheitshalber wurde das gesamte Gebäude evakuiert - unter anderem mit einer Drehleiter. Sieben Menschen bekamen so viel Rauch ab, dass sie ins Krankenhaus mussten. Rund 30 Rettungskräfte waren vor Ort. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 07:30 Uhr

Ver.di Nord ruft zur ÖPNV-Demo in Kiel auf

Trotz der jüngst erreichten Einigung im Tarifstreit sieht die Gewerkschaft ver.di Nord die Zukunft des ÖPNV massiv bedroht. Die Gewerkschaft ruft daher für Dienstagvormittag zu einer Demonstration vor dem Kieler Landeshaus auf. Grund ist die am selben Tag stattfindende Sonderkonferenz der Verkehrsminister. Aus Sicht der Gewerkschaft sind günstige Fahrscheine wie das Neun-Euro-Ticket und das 49-Euro-Ticket zwar gut für die Geldbeutel der Fahrgäste und auch ökologisch sinnvoll - doch dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) fehlt es laut ver.di an Personal und an guter Bezahlung. Frank Schischefsky von ver.di sagte: "Neun-Euro-Ticket, 49-Euro-Ticket, das sind tolle Ideen, tolle Gedanken, nur den zweiten Schritt dazu muss man machen. Man muss den ÖPNV dazu auch ausfinanzieren." Laut Schischefsky steht der ÖPNV kurz vor dem Kollaps, da es keinen Nachwuchs mehr gebe. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 07:00 Uhr

Sperrungen auf der B76 in Kiel

Auf der Bundesstraße 76 in Kiel gibt es von Dienstag an für etwa zwei Wochen Verkehrsbehinderungen. Zwischen Saarbrückenstraße und Wiker Knoten wird der Asphalt geprüft, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein mit. Dafür werden bis zum 15. Dezember immer wieder einzelne Fahrbahnabschnitte und Zufahrten gesperrt. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr statt, außer freitags. Die Sprecherin der Stadt Kiel, Kerstin Graupner, rechnet deshalb nicht mit extrem langen Staus. Auf der B76 im Kieler Stadtgebiet fahren täglich rund 80.000 Autos. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 06:00 Uhr

Polizei sucht Eisblock-Werfer von der B76

Nachdem von einer Brücke in Schwentinental (Kreis Plön) am vergangenen Mittwoch ein großer Eisblock geworfen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Eisblock traf demnach ein Auto auf dem Dach. Die 24-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Den Eisblock soll ein Kind im Alter von acht bis zwölf von der Brücke Fernsichtweg geworfen haben. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 05:30 Uhr

Kreuzbandverletzung: THW Kiel drei Monate ohne Weinhold

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss etwa drei Monate auf Rückraumspieler Steffen Weinhold verzichten. Laut Verein hat sich der 36-Jährige am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Gummersbach (31:28) einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Kurz vor Ende der Begegnung war es zu einem Zusammenprall von Weinhold mit dem Knie eines Gegenspielers gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 20:00 Uhr

Wetter: Wolken und Schauer bei 5 Grad

Am Vormittag und im Tagesverlauf bleibt es bewölkt, zeitweise ist auch Regen möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 5 Grad, auf Helgoland 8 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 06:00 Uhr

