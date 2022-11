ÖPNV: Ver.di-Demonstration vor dem Landtag Stand: 29.11.2022 08:26 Uhr Die Mobilitätswende kann nur mit einem ausreichend finanzierten ÖPNV gelingen, sagt ver.di. Es fehle aber nicht nur an Geld, sondern auch an Personal und Nachwuchs. Daher ruft die Gewerkschaft zu einer Demo vor dem Landeshaus in Kiel auf.

Die Gewerkschaft ver.di sieht die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Deutschland massiv bedroht und damit auch die Mobiliätswende. Darum beteiligt sich die Gewerkschaft auch in Schleswig-Holstein an einem bundesweiten Aktionstag, um den ÖPNV zu retten und eine angemessene Finanzierung zu fordern. Um 10.30 Uhr startet daher eine Demo vor dem Landeshaus. Wie viele Demonstrierende vor dem Parlament sein werden, konnte Gewerkschaftssprecher Frank Schischefsky nicht sagen. Es seien viele Betriebe kontaktiert worden.

Wenig Personal und kaum Nachwuchs

Laut dem Gewerkschaftssprecher steht der Öffentliche Nahverkehr "kurz vor dem Kollpas". Das Neun-Euro-Ticket oder das 49-Euro-Ticket beziehungsweise Deutschlandticket seien tolle Ideen. "Nur den zweiten Schritt dazu muss man machen", so Schischefsky. "Man muss den ÖPNV dazu auch ausfinanzieren." Ein weiteres Problem ist der Personalmangel. Es gebe kaum Nachwuchs und bei Krankheit daher viele Ausfälle ganzer Linien. Auch bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung fordert die Gewerkschaft.

Verkehrsminister tagen digital

Parallel zum bundesweiten Aktionstag treffen sich die Verkehrsminister zu einer digitalen Sonderkonferenz. Die Gewerkschaft erwartet bei dem Treffen weitere Vereinbarungen zum Deutschlandticket und zur Entwicklung des Ausbau- und Modernisierungspakts. Außerdem will der Bundestag Anfang Dezember über eine Änderung der Gesetzgebung für die sogenannten Regionalisierungsmittel abstimmen. Ver.di befürchtet, dass die geplante Erhöhung angesichts der Inflation und notwendigen Investitionen in neues Fachpersonal nicht ausreicht.

