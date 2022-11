Stand: 29.11.2022 10:23 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Konzept zum Kleidertauschen für junge Frauen in Nordfriesland

Im nördlichen Nordfriesland, in Langenhorn, gibt es einen Kleider-Tausch-Ring speziell für junge Frauen. Die "Tausch-Rausch"-Initiatorin Levke Jannichsen sagte zu dem Konzept: "Hier dürfen junge Frauen aus der Umgebung Klamotten spenden und im Gegenzug Klamotten kaufen - für ein bis fünf Euro. Die Erlöse spenden wir ans Wilhelminen-Hospiz in Niebüll." Aktuell sucht das Team neue Räume. Voraussetzung sei ein Stromanschluss und dauerhafte Vermietung sowie eine zentrale Lage in Nordfriesland. Das Team ist für jeden Tipp dankbar. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

