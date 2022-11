Stand: 29.11.2022 12:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

LNG-Lieferungen aus Katar nach Brunsbüttel

Der Energieriese Qatar Energy hat ein Abkommen über Lieferungen von Flüssigerdgas nach Deutschland unterzeichnet. Dies teilte das katarische Energieministerium mit. Demnach sollen ab 2026 jährlich zwei Millionen Tonnen LNG nach Deutschland gebracht werden. Diese Aufgabe übernimmt das US-Unternehmen Conoco Phillips. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Das Gas soll an das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) geliefert werden. Einen Preis nannte das Ministerium nicht. Mit deutschen Unternehmen laufen demnach weitere Gespräche über LNG-Lieferungen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 10:00 Uhr

Staatsanwaltschaft prüft Anklage gegen Treckerfahrer

Weil ein Treckerfahrer knapp vor einem herannahenden Zug die Gleise überquert hat, droht ihm jetzt ein gerichtliches Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Nach Angaben der Bundespolizei handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann. Er hatte im Juni die Warnsignale eines Lokführers ignoriert. Es kam beinahe zur Kollision an dem unbeschrankten Bahnübergang. Bekannt wurde der Fall unter anderem, weil ein YouTuber die gefährliche Aktion filmte und ins Netz stellte. Der Trainspotter wollte nach eigenen Angaben nur einen alten Zug filmen, als ihm der Treckerfahrer durchs Bild fuhr. Eine Woche später stellte sich der Fahrer der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Flensburg prüft nun, ob sie gegen den Treckerfahrer Anklage erhebt. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Brandstiftung: Müllcontainer in Itzehoer Hochhaus angezündet

Im Feldschmiedekamp in Itzehoe (Kreis Steinburg) haben Unbekannte im Keller eines Hochhauses einen Papiercontainer angezündet. Ein Anwohner bemerkte am Abend den dichten Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Rauch zog bis ins Treppenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr musste das Hochhaus entlüftet werden. Feuerwehrleute brachten den qualmenden Papiercontainer nach draußen. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen auf. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Jahresbilanz: Mehr Besucher im Steinzeitpark

Immer mehr Menschen besuchen den Steinzeitpark Dithmarschen bei Albersdorf. Hauptgrund für die steigenden Besucherzahlen sind nach Angaben eines Parksprechers vor allem Gruppen, gerade auch Schulklassen. In der Pandemie waren die Zahlen deutlich zurückgegangen: von 33.000 pro Jahr auf 22.000. Jetzt steigen die Zahlen wieder. Allerdings ist das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht. Bis Mitte November waren es mehr als 27.000 Besucherinnen und Besucher. Besonders beliebt waren demnach Vorführaktionen im Steinzeitdorf. Die Veranstaltenden erwarten im kommenden Jahr noch mehr Gruppenbesuche und hoffen vor allem auf mehr Schulklassen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Northvolt-Vorstand trifft sich mit Investoren

Der Vorstand des schwedischen Batterieherstellers Northvolt trifft sich heute in Stockholm mit seinen Investoren. Dabei soll laut einem Firmensprecher auch über die geplante Batteriefabrik bei Heide gesprochen werden. Ob Northvolt in Dithmarschen investieren wird, hängt unter anderem von einem Entgegenkommen bei den Preisen für Industriestrom ab. Das hat Northvolt-Vorstandschef Peter Carlsson bei einem Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag deutlich gemacht. Ein Northvolt-Sprecher sieht nun auch die EU am Zug: Das Unternehmen hofft auf eine stärkere Förderung für energieintensive Betriebe. Die endgültige Entscheidung über den Bau der Fabrik fällt voraussichtlich im ersten Quartal kommenden Jahres. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) zeigte sich zuversichtlich, auch weil der schwedische Konzern schon vor Ort den Bau intensiv plant. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:00 Uhr

