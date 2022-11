Stand: 29.11.2022 11:44 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Aktionen zum Welt-AIDS-Tag

Am kommenden Donnerstag ist Welt-AIDS-Tag. Das Motto in diesem Jahr: "Leben mit HIV - anders als du denkst". Zu diesem Anlass setzt sich die Stadt Lübeck für einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV-positiven Mitarbeitenden ein. Am Dienstag will Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) gemeinsam mit Sozialsenatorin Pia Steinrücke (SPD) und Vertretern der AIDS-Hilfe eine entsprechende Deklaration unterzeichnen. Damit will sich die Stadt als Arbeitgeberin zu einem Umgang mit Positiven ohne Diskriminierung bekennen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten am E-Highway

Es finden Bauarbeiten am sogenannten E-Highway auf der A1 zwischen dem Kreuz Lübeck und Reinfeld statt. Dies hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt. Darum läuft der Verkehr in Richtung Hamburg von Dienstagabend 20 Uhr bis Mittwochmorgen 6 Uhr nur einspurig. Zwischen dem 5. und 7. Dezember ist um die gleiche Zeit die Strecke Richtung Lübeck dran. Grund für die Bauarbeiten sind notwendige Installationen für das Forschungsprogramm. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Feuerwehrfahrzeuge für die Ukraine

Die Feuerwehr Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) spendet eines ihrer Löschfahrzeuge an die Ukraine. Ersetzt werden soll es nach Angaben der Feuerwehr durch ein neues Fahrzeug, das Mitte Dezember in Dienst gestellt wird. Damit beteiligt sich die Geesthachter Feuerwehr an der Aktion "Retter helfen Rettern", die vom Kreis Pinneberg ins Leben gerufen wurde. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

