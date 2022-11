Stand: 29.11.2022 11:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nach Tankstellen-Überfällen: 17-Jähriger festgenommen

Nach mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Polizei am Montag einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche steht laut Polizei im Verdacht, im Oktober und November drei Tankstellen und eine Spielhalle überfallen zu haben. Dabei soll er mit einer mutmaßlichen Schreckschusspistole bewaffnet gewesen sein und auch Schüsse in die Luft abgegeben haben. In allen Fällen wurden Bargeldbeträge in jeweils drei- bis vierstelliger Höhe erbeutet. Der junge Mann war den Angaben zu Folge bereits im Oktober ins Visier der Ermittler geraten, konnte aber erst am Montag nach einer Fahndung festgenommen werden. Der letzte Überfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 09:00 Uhr

Erneute Ermittlungen zu schlechten FFP2-Masken

Die Ermittlungen gegen einen mutmaßlich illegalen Importeur von FFP2-Masken sind wieder aufgenommen worden. Nachdem im September ein Verfahren vorerst eingestellt wurde, leitete die Kieler Staatsanwaltschaft nun neue Untersuchungen ein, so ein Sprecher. Es gelte weiter der Verdacht, dass diese mangelhaften Schutzmasken an einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Boostedt (Kreis Segeberg) im Januar 2021 schuld gewesen seien. Fünf Menschen waren damals in dem Heim an oder mit Corona gestorben. Der Vorwurf: Masken in den Umlauf gebracht zu haben, die den Anforderungen nicht entsprechen und dadurch gesundheitsgefährdend sein könnten. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Stammzellenspender für Feuerwehrmann gefunden

Ein genetischer Zwilling für einen Feuerwehrmann aus Alveslohe (Kreis Segeberg) ist gefunden worden. Um für ihren Kameraden einen lebenswichtigen Knochenmarkspender zu finden, startete die Feuerwehr im Oktober eine Typisierungsaktion. Mehr als 500 Menschen folgten dem Aufruf ließen sich typisieren. Der betroffene Familienvater ist an Blutkrebs erkrankt und hofft, mit Hilfe der Spende wieder gesund werden zu können. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

