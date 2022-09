Stand: 01.09.2022 08:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Viele Pflegeheime in SH erhöhen Preise massiv

Die Entgelte, die die Bewohner von Pflegeheimen für ihren Heimplatz zahlen müssen, steigen um durchschnittlich 20 Prozent - auch in Schleswig-Holstein, wie der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste schätzt. Grund sind steigende Personalkosten in den Heimen, da die Einrichtungen ihre Beschäftigten ab sofort nach Tarif bezahlen müssen. Diese Mehrkosten geben sie laut Bundesverband an die Bewohner weiter. Die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) kritisiert, dass viele Entgelterhöhungen intransparent seien. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:00 Uhr

Neue Vorwürfe gegen NDR SH - Verantwortliche von Aufgaben entbunden

Seit gut einer Woche gibt es Veröffentlichungen in verschiedenen Medien, in denen Vorwürfe gegen die politische Berichterstattung des NDR Schleswig-Holstein erhoben werden. Der Chefredakteur des Landesfunkhauses in Kiel, Norbert Lorentzen, und die leitende Politikredakteurin, Julia Stein, wurden auf eigenen Wunsch und bis auf Weiteres von ihren Aufgaben entbunden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:00 Uhr

Illegale Protestcamps: Punks wollen auf Sylt bleiben

Das Protestcamp von etwa 30 Punks in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ist seit heute illegal. Die Genehmigung dafür ist abgelaufen. Dagegen wollen die Punks nach Angaben des Veranstaltungsleiters beim Verwaltungsgericht in Schleswig Widerspruch einlegen. Sollte das Gericht die Entscheidung des Kreises bestätigen, müssten die Punks das Camp freiwillig verlassen, sagt der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Sylt Nikolas Häckel. Tun sie das nicht, würde die Gemeinde um Amtshilfe bei der Landespolizei bitten. Die Punks demonstrieren nach eigener Aussage unter anderem gegen teure Mieten und für ein gesellschaftlich bunteres Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:00 Uhr

Landwirtschaftsmesse Norla startet in Rendsburg

In Rendsburg beginnt heute die viertätige Landwirtschaftsmesse Norla - dieses Mal wieder ohne Corona-Auflagen. Schwerpunkte der Messe sind die Themen Landwirtschaftstechnik und Digitalisierung. Mehr als 500 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren sich. Die Norla ist sowohl eine Verbrauchermesse als auch eine traditionell wichtige Veranstaltung für politische Debatten zwischen Landwirten, Politikern, Jägern, Unternehmern und vielen Verbänden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein auf 237,4 gestiegen

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 1.385 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen ist nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 31.8.) leicht auf 237,4 gestiegen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle im Vergleich zum Dienstag acht neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt bei 2.825. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig und ein paar Wolken

Heute ist es überwiegend freundlich und zumeist trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Regional gibt es auch längere sonnige Abschnitte, am ehesten zur Ostsee hin können auch Schauer runterkommen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Neustadt/Holstein und bei 23 Grad in Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 06:00 Uhr

