Norderstedt: "Park & Ride"-Anlagen werden gebührenpflichtig

Ab jetzt müssen Pendler, die in Norderstedt (Kreis Segeberg) die städtischen "Park&Ride"-Anlagen nutzen, eine Gebühr von zwei Euro pro Tag zahlen. Das hatten Stadtpolitiker bereits vor fünf Jahren beschlossen, nun wird die Entscheidung umgesetzt. Betroffen sind rund 1.000 Parkplätze in Parkhäusern in Norderstedt-Mitte, aber auch in Friedrichsgabe. 18 Automaten wurden dafür nach Angaben der Stadt aufgestellt. Neben den Tagestickets gibt es auch vergünstigte Wochen- und Monatskarten. Unter dem Herold-Center sollen die Gebühren erst nach einer Sanierung fällig werden. Zwischen 18 Uhr abends und 8 Uhr morgens bleibt das Parken kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um falsche Polizisten erwartet

Am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) soll heute das Urteil gegen fünf Angeklagte fallen, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Seit zweieinhalb Monaten stehen sie vor Gericht, weil sie in mehreren Fällen Wertsachen und Geld von ihren Opfern auch in Pinneberg erbeutet haben sollen. Dabei sollen allerdings andere Täter die Opfer angerufen und zur Übergabe an die Angeklagten gedrängt haben. Die Polizei warnt immer wieder vor ähnlichen Maschen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Lufthansa-Piloten streiken am Freitag

Die Vereinigung Cockpit hat die Piloten der Lufthansa für Freitag zum Streik aufgerufen. Unklar ist, welche Auswirkungen das auf die Verbindungen am Hamburger Flughafen haben wird. Von dort werden von der Fluggesellschaft nur München und Frankfurt am Main angeflogen. Voraussichtlich fallen in Hamburg viele Starts und Landungen der Lufthansa aus. Die Vereinigung Cockpit fordert 5,5 Prozent mehr Lohn, Gespräche mit der Fluggesellschaft endeten am Mittwoch ergebnislos. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Die Corona-Inzidenz im Kreis Segeberg liegt aktuell (Stand 31.08.) bei 279,2, das ist landesweit der zweithöchste Wert. Im Kreis Pinneberg liegt die Inzidenz bei 248,8. Der Kreis Stormarn verzeichnet die niedrigste Inzidenz in Schleswig-Holstein mit 181,3. Landesweit liegt die Inzidenz bei 237,4. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

