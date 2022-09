Stand: 01.09.2022 08:58 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg gestartet

In Rendsburg hat die viertägige Landwirtschaftsmesse Norla eröffnet. Der Schwerpunkt liegt auf Landwirtschaftstechnik und Digitalisierung. Laut Dörte Röhling von der Messeleitung verwenden in Schleswig-Holstein beispielsweise bereits 15 Prozent der Bauern digitalisierte Melkmaschinen. Diese und weitere Techniken werden auf dem Messegelände gezeigt. Mehr als 500 Aussteller aus dem In- und Ausland sind dabei, 40 von ihnen zum ersten Mal. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 8:30 Uhr

Nach Übergriff in Eckernförde: Prozess beginnt

Mehr als zwei Jahre nach einem gewalttätigen Übergriff in Eckernförde beginnt heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Im Juni vor zwei Jahren sollen sie in einem Imbiss in Eckernförde auf das 24 Jahre alte Opfer losgegangen sein, laut Anklage auch mit einem Kantholz. Dann soll das Opfer gefesselt und mit einem Schreckschussrevolver bedroht worden sein. Nach einer rund 30 Kilometer langen Autofahrt sollen die Täter den 24-Jährigen schließlich an einer Landstraße ausgesetzt haben. Er erlitt einen dreifachen Nasenbeinbruch und Prellungen. Ende des Monats will das Schöffengericht ein Urteil fällen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 8:30 Uhr

Grundschüler absolvieren Radfahrprüfungen

Für die Viertklässler in Schleswig-Holstein stehen in den kommenden Wochen die Radfahrprüfungen der Landesverkehrswacht an. Den Auftakt machen heute die Schüler der Friedrich-Ebert-Schulein Preetz (Kreis Plön). Neben der praktischen Prüfung sollen die Schüler auch über die Gefahren des "Toten Winkels" an einem Lkw aufgeklärt werden. Außerdem geht es um die Gefahren durch Smartphones im Straßenverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 8:30 Uhr

Arbeitslosenquote nahezu konstant

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist im Vergleich zum Vorjahresmonat in etwa gleich geblieben. In Neumünster und dem Kreis Plön ist sie minimal gesunken, um 0,6 beziehungsweise 0,2 Prozentpunkte. In Kiel ist sie minimal um 0,2 gestiegen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist sie nahezu unverändert. Grundsätzlich steigt die Zahl der Arbeitslosen im Herbst erfahrungsgemäß immer an. "Insgesamt gibt es am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein eine stabile Situation", sagte Markus Biercher, Regionalchef der Bundesagentur für Arbeit. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 16:30 Uhr

Freibäder in Kiel bereiten sich auf die Wintersaison vor

In Kiel hat am Mittwoch um 18 Uhr das Eiderbad Hammer die Pforten für diese Saison geschlossen. Das Sommerbad Katzheide in Kiel-Gaarden ist nur noch bis zum 18. September geöffnet. Anschließend werden die Bäder winterfest gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 16:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 186,0 (Stand 31.08.). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 208,3. In Neumünster ist die 7-Tage Inzidenz auf 207,6 gesunken. In Plön liegt der Wert bei 221,3. Landesweit liegt Inzidenz aktuell bei 237.4. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.09.2022 | 08:30 Uhr