AKW Brokdorf: Landtag lehnt Wiederinbetriebnahme ab

Der Landtag in Kiel hat einen Antrag der FDP abgelehnt, ein Wiederanfahren des abgeschalteten Atomkraftwerks in Brokdorf (Kreis Steinburg) zu prüfen. Ein Sprecher der FDP-Fraktion sagte, mit einem wieder in Betrieb genommenen AKW Brokdorf könne man einen Beitrag dazu leisten, eine Energieversorgungskrise in Schleswig-Holstein abzuwenden. Energiewendeminister Tobias Goldschmidt von den Grünen sagte, Schleswig-Holstein müsse unabbhängig von Atomkraft sein. AKW-Betreiber Preussen Elektra hatte das Kernkraftwerk Brokdorf wie vom Bund gesetzlich vorgeschrieben Ende vergangenen Jahres vom Netz genommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Keine Eisbahn auf dem Heider Weihnachtsmarkt

Der Aufsichtsrat der Heider Stadtmarketing GmbH hat entschieden wegen der stark gestiegenen Energiepreise in diesem Winter keine Eisbahn auf dem Heider Marktplatz aufzubauen. Zuvor hatten bereits Kiel und Rendsburg ihre Eisbahnen abgesagt. Trotzdem werde es eine Heider Winterwelt geben, so ein Sprecher. Man prüfe derzeit Pläne für eine provisorische Eisbahn, damit der beliebte Wettbewerb im Eisstockschiessen trotzdem stattfinden könne. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Neue Räume für Heider Volkshochschule

Im kommenden Jahr will die Volkshochschule Heide Räume in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt anmieten. Das hat die Heider Ratsversammlung am Mittwoch beschlossen. Konkret geht es um eine freie Fläche im Obergeschoss der Markt-Passage am Südermarkt. Dort könnte die VHS vom kommenden Frühjahr an unter anderem Gesundheits- und Bewegungskurse anbieten. Die VHS ist derzeit in der historischen Postel-Villa am Heider Marktplatz untergebracht, die Räume dort sind jedoch nicht behindertengerecht und zu klein. Langfristig suche die Bildungseinrichtung einen neuen Standort für alle Angebote, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Landwirtschaftsmesse Norla startet in Rendsburg

Inn Rendsburg ist die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla eröffnet worden. Rund 500 Aussteller präsentieren sich bis Sonntag mit ihren Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, Forst, Jagd, Gartenbau sowie Kommunaltechnik und Verbraucher. Nach Angaben von Messe-Geschäftsführer Stephan Gersteuer hat die Norla inzwischen eine große Bedeutung bei den erneuerbaren Energien. Wind, Solar und Biogas seien stark vertreten. Außerdem können sich die Besucher unter anderem Shetlandponys, Fjordpferde und Schleswiger Kaltblüter ansehen. Die Pferderasse steht auf einer Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 31.08.) bei 273,6. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 265,7, Nordfriesland verzeichnet 272,7. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 237,4. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

