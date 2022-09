Stand: 01.09.2022 09:35 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Ende des Tankrabatts: Diesel in Dänemark wieder günstiger

Mit dem Wegfall des Tankrabatts ist Diesel seit Donnerstagfrüh in Dänemark wieder günstiger als in Deutschland. Nördlich der Grenze zahlen Kunden rund 2,10 Euro, dagegen waren es in Handewitt um die 2,18 Euro, in Niebüll 2,23 Euro. Vereinzelt, zum Beispiel in Busdorf, werden sogar mehr als 2,30 Euro verlangt. Bei Super E10 mit gut zwei Euro sind die Preise auf beiden Seiten der Grenze zunächst ähnlich. Starke Schwankungen gibt es im Tagesverlauf erfahrungsgemäß vor allem auf der deutschen Seite. Das klassische Superbenzin mit nur 5 Prozent Bioethanol wird in Dänemark seit gut zwei Jahren nicht mehr angeboten, allerdings gibt es wie in Deutschland teure Spezialsorten. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Verwaltungseinheit für Integration neu organisiert

In Flensburg hat sich der Fachbereich Integration mit 17 Mitarbeitern neu aufgestellt. Grund sind unter anderem die rund 900 Geflüchteten aus der Ukraine, die bisher in Flensburg angekommen sind und die damit verbundenen Aufgaben. Die "Zentrale Einheit für Schutz, Integration und Teilhabe" hat ein ehemaliges Schulgebäude in der Flensburger Neustadt bezogen. Leiter Alexander März erklärt: "Unter einem Dach haben wir jetzt zum einen die Bereiche Bildung und Sprache, Freizeit und Ehrenamt." Auch die Unterbringung der Menschen wird von dort organisiert. Die derzeit 70 Geflüchteten in der Fördehalle sollen dabei in Kürze in einer neuen Anlage am Stadion unterkommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Kapplen: Schleibrücke repariert

Die Schleibrücke in Kappeln ist wieder normal befahrbar. Die defekte Südklappe sei repariert und die kaputten Hydraulikschläuche ausgetauscht worden, teilte der Landesbetrieb Straßenbau mit. Seither fließe der Verkehr wieder regulär in beide Fahrtrichtungen. Der Schiffsverkehr war von dem Brückenschaden nicht betroffen. Die Schleibrücke war im Juni und Juli schon einmal teilweise ausgefallen. Damals ließ sich die Nordklappe nicht mehr schließen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Illegale Protestcamps: Punks wollen auf Sylt bleiben

Das Protestcamp von etwa 30 Punks in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ist seit heute illegal. Die Genehmigung dafür ist abgelaufen. Dagegen wollen die Punks nach Angaben des Veranstaltungsleiters beim Verwaltungsgericht in Schleswig Widerspruch einlegen. Sollte das Gericht die Entscheidung des Kreises bestätigen, müssten die Punks das Camp freiwillig verlassen, sagt der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Sylt Nikolas Häckel. Tun sie das nicht, würde die Gemeinde um Amtshilfe bei der Landespolizei bitten. Die Punks demonstrieren nach eigener Aussage unter anderem gegen teure Mieten und für ein gesellschaftlich bunteres Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:00 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Norden Schleswig-Holsteins ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Flensburg weiterhin am höchsten. Dort liegt der Wert bei 310,6 (Stand 31.08.). Der Kreis Nordfriesland verzeichnet 272,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg ist die 7-Tage-Inzidenz bei 245,3. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 237.4. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

