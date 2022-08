Stand: 26.08.2022 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wirtschaft in SH in großer Sorge wegen Gaskrise

Der Unternehmensverband (UV) und die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Schleswig-Holstein sind angesichts der steigenden Energiekosten in großer Sorge. Der UV Nord berichtet von fünfstelligen Summen, die in einigen Betrieben pro Monat zusätzlich anfallen. Besonders betroffen seien zum Beispiel Bäckereien und das verarbeitende Gewerbe. Der Verband will, dass Land, Bund und EU für mehr Planbarkeit bei Preisentwicklungen sorgen. Außerdem müssten Unternehmen im Ernstfall finanzielle Unterstützung bekommen. Die IHK in Lübeck sieht die Existenz vieler Betriebe gefährdet. Sie fordert, dass die Politik es den Unternehmen leichter macht, auf eigenem Gelände erneuerbare Energien zu installieren - zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 06:00 Uhr

SHMF mit positiver Bilanz

Mit einer Auslastung von mehr als 80 Prozent geht das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am Sonntag nach zwei Monaten zu Ende. Intendant Christian Kuhnt ist sehr zufrieden - gerade auch vor dem Hintergrund, dass alles wieder wie gewohnt stattfinden konnte. Es gab keine Corona-Beschränkungen mehr und die Maske musste nur noch freiwillig getragen werden. Insgesamt wurden 204 Konzerte an 65 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark und dem nördlichen Niedersachsen gespielt. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr Johannes Brahms und der Porträtkünstler Omer Meir Wellber. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 06:00 Uhr

Mitsubishi Paper Mills in Flensburg schließt

Die Papierfabrik Mitsubishi Paper Mills zieht sich zum Jahresende vom Standort Flensburg zurück. Das hat die Firmenzentrale in Japan mitgeteilt. Damit bangen 220 Menschen um ihre Jobs. Als Grund für den Rückzug nannte das Unternehmen die stark gestiegenen Energiepreise. Die Belegschaft hat gestern Nachmittag vor dem Werk demonstriert. In Flensburg stellt Mitsubishi Paper Mills Thermo-Spezialpapiere her, etwa für U-Bahn- und Konzert-Tickets sowie Tintenstrahldrucker. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 06:00 Uhr

Wetter: Erst Sonne, später eventuell Gewitter

Der Tag in Schleswig-Holstein startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Später am Nachmittag kann es regnen und auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad in Güby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 26 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 06:00 Uhr

