Bilanz zur Ernte in Südholstein

Landwirte auch in Südholstein freuen sich über eine überdurchschnittlich gute Ernte. Die Kreisbauernverbände für Stormarn, Lauenburg, Segeberg und Pinneberg bestätigen den Trend, zu dem Landwirtschaftskammer jetzt landesweite Zahlen veröffentlichthat. Gleichzeitig blicken die Verbände aber mit Sorge auf die nächste Erntesaison. Von der zunehmenden Trockenheit könnte künftig auch Südholstein stärker betroffen sein, und wegen des Ukraine-Krieges gebe es schon jetzt stark schwankende Preise, so die Verbände. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Arved Fuchs ist wieder unterwegs

Der Bad Bramstedter Polarforscher Arved Fuchs setzt heute seine Expedition "ocean change" in Island fort. Fuchs musste im Juli wegen einer Darmblutung notoperiert werden, hat sich nach eigenen Angaben aber inzwischen davon erholt. Er sagte: "Mir geht’s wirklich gut und es waren wirklich ganz viele Genesungswünsche, über die ich mich wirklich gefreut habe und die mich ein Stück weitergebracht haben." | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Große Reitveranstaltung in Bad Segeberg

Von heute bis Sonntag werden bis zu 4.000 Menschen zum Fahrfest des Nordens in Bad Segeberg erwartet. Es gibt zahlreiche Wettbewerbe mit Gespannen. Heute geht es los mit der Dressur, morgen starten die Kutschen in das Gelände, am Sonntag geht es unter anderem ins Kegelfahren. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Cyclassics haben ein Nachspiel - Polizei ermittelt

Bei der Rennrad-Veranstaltung Cyclassics haben Unbekannte offenbar Reißzwecken zwischen Haselau und Haseldorf im Kreis Pinneberg auf der Strecke verteilt. Nun ermittelt die Polizei. Es geht um den Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung. Für ihre Ermittlungen werten die Beamten auch Videoaufnahmen der Veranstalter aus. Darauf sind unter anderem mehrere Menschen zu sehen, die mit einem Platten an der selben Stelle stehengeblieben sind. Im Vorfeld des Radrennens hatten einige Anwohner die Streckenführung kritisiert. Die Route wurde daraufhin leicht verändert. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 25.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 224,0, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 230,2 und der Kreis Segeberg 323,8.Die landesweite Inzidenz liegt bei 276,2. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

