Starkregen in Südholstein: Wassermassen auf A23 Stand: 26.08.2022 13:52 Uhr Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Starkregen und Gewitter gewarnt - und genau so ist es gekommen: Am Vormittag war der Süden von Schleswig-Holstein betroffen. Etliche Straßen liefen dort voller Wasser.

Autos im Kreis Pinneberg pflügten regelrecht durch die Wassermassen, Anwohner wateten knietief hindurch. Laut Polizei gab es auch Probleme auf der A23. Die rechte Fahrspur in Höhe Pinneberg-Mitte Richtung Norden stand dort zeitweise unter Wasser. Mittlerweile sind die Spuren wieder frei.

Kreis Pinneberg: 140 Einsätze in zwei Stunden

Das Unwetter ist regional begrenzt. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein hieß es von der Leitstelle West, dass im Kreis Pinneberg die Orte Pinneberg, Prisdorf und Kummerfeld betroffen sind. Es gab knapp 140 Einsätze innerhalb der vergangenen zwei Stunden. Fast 150 Helfer waren - und sind teilweise noch - allein in der Stadt Pinneberg im Einsatz. Dabei geht es vor allem um Wasser, das in Keller gelaufen ist oder Gullydeckel hochgedrückt hat. Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz. Tiefgaragen stehen nach Angaben der Feuerwehr teilweise einen Meter unter Wasser.

Wetterdienst: Es kommt noch mehr Starkregen

Von der Leitstelle heißt es: "Laut unseren Vorwarnungen ist das nächste Regenband gleich da. Wir stellen uns drauf ein, dass das den ganzen Nachmittag so geht." Was kommt heute noch? Worauf müssen sich die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner einstellen? Vom Wetterdienst heißt es dazu, dass es am Nachmittag und Abend in den östlichen Landesteilen einzelne Unwetter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde geben kann. Es werden offenbar also nicht alle Regionen betroffen sein.

