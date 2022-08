Stand: 26.08.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Haftbefehl nach Einbrüchen in Dithmarschen und Nordfriesland

Die Kripo Niebüll hat offenbar eine Einbruchsserie aufgeklärt. Zwei 31 und 29 Jahre alte Männer sollen nach Angaben der Ermittler für mehrere Einbrüche in den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen verantwortlich sein. Zuletzt sollen sie es auf zwei Handwerksbetriebe in Langenhorn (Nordfriesland) abgesehen haben. Dort wurden in der Nacht zu Mittwoch Computer und ein Fahrzeug im Wert von mehr als 20.000 Euro gestohlen. Bei einer Hausdurchsuchung bei einem der Verdächtigen wurde außerdem Diebesgut aus Niebüller Schulen entdeckt. Die beiden Männer wurden festgenommen. Ein Richter erließ am Donnerstag Haftbefehl. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Stadt Flensburg hilft Stromkunden in Not

Durch die steigenden Energiekosten geraten immer mehr Menschen in Zahlungsschwierigkeiten. In Flensburg soll ihnen jetzt unbürokratisch geholfen werden. Die Stadt stellt dem von der Diakonie betreuten Bürgerfonds "Flensburg hilft" dafür 50.000 Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld soll gezielt denjenigen geholfen werden, denen eine Stromsperre droht. Meistens passiert das nach der dritten Mahnung. Hilfsbedürftige Flensburgerinnen und Flensburger können sich an die Diakonie oder andere Beratungsstellen wenden. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Europa-Uni bittet private Vermieter um Hilfe

Die Europa-Universität Flensburg sucht aktuell noch 18 Zimmer für international Studierende. Die Zeit drängt, denn im September beginnen die Vorlesungen. Unisprecherin Kathrin Fischer sagte: "Es ist schwer, für international Studierende Zimmer zu finden. Sie sprechen allgemein kein Deutsch, sondern Englisch, Französisch oder eine andere Muttersprache." Die Studierenden kommen laut Fischer aus Indien, Irland oder Nigeria und studieren in Flensburg entweder ein Semester oder belegen einen Studengang und bleiben vier bis sechs Semester. Die Wohneinheiten der Uni seien bereits alle vergeben, so Fischer weiter. Deshalb seien die Studierenden auf private Vermieter angewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Kreissportverband Nordfriesland feiert Jubiläum

Zu den Feierlichkeiten gehört ein am Sonnabend stattfindender "Tag des Sports" in der Gemeinschaftsschule Bredstedt: Der Kreissportverband Nordfriesland feiert sein 75-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Inklusion, Ehrenamt und Vereinsarbeit. Als Gast wird der zweifache Ruder-Olympiasieger Lauritz Schoof erwartet. Der Verbandsvorsitzende Matthias Hansen sagte: "Der Kreissportverband Nordfriesland ist - und das freut mich - sehr gut aufgestellt. Wir haben alle Vorstandsposten besetzt. Sogar mit mehr Frauen als Männern, das ist ja auch immer wieder eine Diskussion, die überall geführt wird." | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Mitsubishi Paper Mills will Standort Flensburg aufgeben

Am Donnerstag haben die 220 Mitarbeiter der Flensburger Papierfabrik demonstriert. Der Grund: Die Geschäftsleitung in Japan gab vor drei Wochen bekannt, sich aus Flensburg zum Jahresende "zurückzuziehen". Was dies genau bedeutet, etwa Schließung oder Verkauf, ist jedoch noch immer unklar. Verantwortlich dafür seien die drastisch steigenden Energiekosten in dem Werk für Spezialpapiere. Der Betriebsratsvorsitzende Jan Wollatz sagte, das Werk habe einen hohen Gasbedarf. Außerdem wurden Managementfehler beklagt. Es sei zu wenig in neue Produkte investiert worden. Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) sagte auf der Demonstration, gerade im Bereich der Papierverpackungen könne das Werk neue Märkte erobern. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 16:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Laut den aktuellen Daten der Landesmeldestelle (Stand: 25.8.) hat die Stadt Flensburg trotz eines leichten Rückgangs derzeit die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 357,8 (Vortag: 367,7). Der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 298,4 (Vortag: 315,1), Schleswig-Flensburg einen Wert von 295,9 (Vortag: 301,8). Die landesweite Inzidenz fällt auf 276,2. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

