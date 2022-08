Stand: 26.08.2022 10:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Konferenz von Ostsee-Anrainern in Kiel

Schleswig-Holstein und die anderen Länder im Ostseeraum wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Zu diesem Zweck gibt es heute eine internationale Konferenz in Kiel. Rund 120 Teilnehmer aus allen Ostsee-Anrainerstaaten werden erwartet, Russland und Lettland ausgenommen. Unter anderem soll es bei dem Treffen darum gehen, wie man Künstliche Intelligenz zum Beispiel zur Steuerung von Stromnetzen, zur Optimierung von Schiffsrouten und zur Beseitigung von Munition im Meer nutzen kann. Auch Möglichkeiten einer grenzüberschreitenden grünen Wasserstoff-Infrastruktur sollen besprochen werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Freiwasser-Europacup in Kiel-Schilksee

Anlässlich des Jubiläums der Segelwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1972 findet heute in Kiel ein Rennen der Europacup-Serie statt. Es ist die fünfte von sechs Stationen. Der Freiwasser-Europacup macht nach 9 Jahren zum ersten Mal wieder Station in Deutschland. Mit dabei ist auch die international erfolgreiche Freiwasserschwimmerin Elea Linka. Die Schleswig Holsteinerin wurde Sechste bei der WM in Budapest. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Wilhelmplatz in Kiel für Zirkus gesperrt

In Kiel ist ab kommender er Woche der Zirkus Probst zu Gast. Daher wird bereits ab Sonnabend (27.8.) der Wilhelmplatz gesperrt. Parkende Autos müssen rechtzeitig weggefahren werden, ab 8 Uhr beginnen erste Aufbauarbeiten. Bis zur Zirkusabreise am 12. September steht die komplette Parkfläche des Wilhelmplatzes nach Angaben der Stadt nicht zur Verfügung. Nur die Behindertenparkplätze am Amt für Soziale Dienste bleiben nutzbar. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 276,2 (Stand 25.08.). Die Wert in Kiel beträgt 225,4. In Neumünster liegt die Inzidenz bei 240,3. Der Kreis Plön kommt auf einen Wert von 241,4 und der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 254,7. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

