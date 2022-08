Stand: 26.08.2022 10:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Abwärmesystem Meldorf entsteht

Während der aktuellen Gaskrise machen sich viele Menschen Sorgen, wie sie ihre Heizrechnung bezahlen sollen. Eine von vielen Möglichkeiten ist, die Abwärme von Industrieunternehmen zu nutzen. In Meldorf (Kreis Dithmarschen) sind Ingenieure gerade dabei, solch ein System aufzubauen. Die Abwärme stammt aus einer Druckerei und soll demnächst ein gigantisches Wasserbecken beheizen. Dieses warme Wasser wiederum nutzen dann Haushalte zum Heizen. Seit Mai haben Bagger bereits tonnenweise Erde ausgehoben, um Platz für den Wasserspeicher zu schaffen. Acht Millionen Euro kostet das Projekt, mehr als die Hälfte wird von Bund und Land gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

Forschungsprojekt zur Fischfütterung

Im Fraunhofer-Institut in Büsum (Kreis Dithmarschen) läuft ein Forschungsprojekt zur nachhaltigen Fischfütterung. Der Doktorand Tilo Kock arbeitet an einer Alternative zu Fischmehl. Bei der Muschelfischerei fallen laut Kock 20 bis 25 Prozent für die Speiseverwertung unnutzbare Muscheln an, die entweder zu groß oder zu klein für den Verkauf sind. Diese könnten dann zu Muschelmehl verarbeitet werden. Zusätzlich könnte man Muscheln von den Fundamenten der Offshore-Windparks gewinnen. Sie werden alle vier, fünf Jahre von dem Bewuchs befreit. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 25.08.) im Kreis Dithmarschen bei 318,7. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 298,4 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 266,0. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 276,2. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2022 08:30 Uhr

