Christopher Street Day in Kiel

Gegen Streit, Hass und Hetze - für Akzeptanz, Liebe und Gleichberechtigung: Heute findet in Kiel die Demonstration zum Christopher Street Day statt. Die Polizei rechnet mit 1.500 Teilnehmenden. Anschließend ist ein Straßenfest geplant. Die Veranstalter des Christopher Street Day versprechen einen lauten und bunten Tag in der Landeshauptstadt. Gemeinsam wollen Schwule, Lesben, Bisexuelle und viele andere für Gleichberechtigung kämpfen - und das friedlich und fröhlich. Das anschließende Straßenfest findet erstmals am Bootshafen statt. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 11:00 Uhr

Keine Eisbahnen im Winter

Im kommenden Winter wird es in Kiel und Rendsburg keine Eisbahnen geben. Das haben die Marketingverbände der Städte mitgeteilt. Hintergrund sind die extrem gestiegenen Energiekosten. In diesen Zeiten sei es nicht vertretbar, große Kühlaggregate für Eisbahnen zu betreiben, hieß es aus der Landeshauptstadt in Kiel. Ob der "Eiszauber" in Lübeck und die "Winterwelt" in Heide (Kreis Dithmarschen) stattfinden werden, ist nach Angaben der Veranstalter noch offen. Dass auch Hotelbetreiber ihre Saunen und Schwimmbäder wegen der Energiekosten schließen, könnte als letztes Mittel in Frage kommen, sagt der Hauptgeschäftsführer des Dehoga, Scholtis. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 13:00 Uhr

Autokraft modernisiert Busflotte

Bald sollen auch auf dem Land in Schleswig-Holstein mehr schadstoffarme Busse fahren. Die Autokraft will in den kommenden zwei Jahren 37 Elektro- und elf Wasserstoffbusse auf die Straßen bringen. Die ersten dieser umweltfreundlichen Fahrzeuge sollen nach Angaben der Autokraft ab Ende des laufenden Jahres im Kreis Segeberg, in Eutin (Kreis Ostholstein) und im Kreis Nordfriesland unterwegs sein. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dafür Förderbescheide erlassen, die am Montag offiziell übergeben werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 10:00 Uhr

Unfall mit E-Auto bei Holzdorf

Bei einem Verkehrsunfall auf der B203 bei Holzdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zum Sonnabend ein Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer war mit einem E-Auto unterwegs. Nach Angaben der Polizei krachte er aus noch nicht geklärter Ursache gegen einen Baum. Das elektrische Fahrzeug fing an zu brennen, musste von den Einsatzkräften gelöscht und in einem Container abtransportiert werden. Die B203 war für längere Zeit zum Teil voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 09:00 Uhr

Fachkräftemangel im Einzelhandel

Der Einzelhandel startet mit Problemen in die Ferienzeit. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle durch die Corona-Pandemie und fehlender Fachkräfte ist die Lage laut Handelsverband Nord vor allem für kleine Unternehmen schwierig. Laut Geschäftsführerin des Verbandes, Mareike Petersen, müssten gerade die Kleinen wegen des Personalmangels ihre Öffnungszeiten kürzen oder im schlimmsten Fall für wenige Tage schließen. "Im Moment haben wir nicht das Gefühl, dass sich da irgendetwas ins Positive entwickelt", sagt Petersen. Da in allen Branchen gesucht werde, hätte der Wettkampf um die Besten begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 11:00 Uhr

SPD fordert mehr Bemühungen um Fachkräfte

"Die Landesregierung muss benennen, in welchen Sektoren wir Fachkräftemangel durch Zuwanderung sinnvoll beheben können", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller. Aus seiner Sicht muss zum Beispiel die gezielte Zuwanderung von Fachkräften besser gesteuert werden - etwa über eine eigene Landesagentur. CDU und Grüne hatten bei ihren Koalitionsverhandlungen den Kampf gegen Fachkräftemangel zu einer Schwerpunktaufgabe erklärt. Laut Koalitionsvertrag soll es eine gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland geben. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 09:00 Uhr

UKSH-Chef fordert Lockerung der Quarantäne-Regeln

Die Personalsituation an den Universitätskliniken in Kiel und Lübeck verschärft sich weiter. Mittlerweile sind nach Angaben des UKSH über 600 Mitarbeiter in Corona-Quarantäne. Deshalb wurden bereits Stationen geschlossen und nicht akute Operationen verschoben. UKSH-Chef Jens Scholz sagt, die momentane Situation gefährde die Versorgung beispielsweise von Herzinfarkt- oder Krebspatienten. Laut Scholz fühlten sich viele positiv getestete UKSH-Mitarbeiter in Quarantäne gut und könnten eigentlich arbeiten. In einem Interview mit der Tageszeitung "Welt" appellierte Scholz an die Politik, mit Corona künftig umzugehen wie mit einer Grippe. Weg mit Tests und Quarantänevorschriften: Nur wer krank ist, soll zu Hause bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 832,9 (Vortag: 922,1). Neu gemeldet wurden nach Angaben der Landesregierung 3.779 Fälle (Stand: 8.7.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.283,1. Die Hospitalisierungsrate sank leicht auf nun 9,62. Zehn neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2022 08:00 Uhr

Wetter für SH: Abziehender Regen, danach Sonne und Wolken

Nachdem der Regen heute Nachmittag Richtung Süden abgezogen ist, gibt es danach einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad in Keitum (Sylt) bis 21 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht böig, an den Küsten sogar mit starken und stürmischen Böen.

