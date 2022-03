Stand: 08.03.2022 07:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz steigt auf über 1.000

Der Wert liegt (Stand 7.3.) nun bei 1.006,5. Die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein hat weiterhin Flensburg mit jetzt 2.041,5. Allerdings hatten viele Kreise über das Wochenende keine aktuellen Daten übertragen - diese wurden nun nachgemeldet. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es neun neue Todesfälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2022 10:00 Uhr

Hohe Energiepreise: Diskussion über Hilfen für Verbraucher in SH

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und steigender Energiepreise haben Politik, Wirtschaft und Verbände im Norden über Hilfen für Verbraucher beraten. Schleswig-Holsteins Energie-Staatssekretär Tobias Goldschmidt sprach sich nach einem dreistündigen Energiegipfel in Kiel für einen stärkeren Ausbau der Windkraft aus, um die Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern. Thema waren auch der Heizkostenüberschuss für Menschen mit geringem Einkommen und die Pendlerpauschale. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2022 06:00 Uhr

Warnstreik in vielen Kitas im Land

Heute soll es Streiks in Kitas und in der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe geben. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen. Betroffen sind ausschließlich kommunale Einrichtungen. Wie viele Einrichtungen ganz oder teilweise geschlossen bleiben, ist unklar. Bei dem Streik geht es unter anderem um bessere Ausbildungsmöglichkeiten, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, aber auch um Details bei der Entlohnung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2022 17:00 Uhr

Wahl-O-Mat zum Weltfrauentag

Heute zum internationalen Frauentag geht eine neues Online-Tool an den Start. Damit können alle Wahlberechtigten in Dithmarschen für die Landtagswahl ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf Gleichstellungsthemen überprüfen. Die beiden Dithmarscher Gleichstellungsbeauftragten Sandra Stadniczuk und Inga Mumme hatten die Idee für dieses besondere Wahl-Entscheidungshilfe-Tool, das in Fragen der Gleichstellung deutlich mehr in die Tiefe geht als der klassische Wahl-O-Mat - zum Beispiel was Gehalt und Beförderungschancen angeht, auch in puncto Kinderbetreuung oder Arbeitsmarkt. Die beiden Gleichstellungsbeauftragten haben mit Blick auf die Landtagswahl im Mai alle Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Dithmarschen speziell nach ihren Ansichten zu 45 gleichstellungsrelevanten Themen befragt. Die Internetseite dithmarschen.voto.vote ist seit heute online. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2022 08:00 Uhr

Schüsse in Dänischenhagen: Anwalt sagt aus

Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) will das Kieler Landgericht am Dienstag den Anwalt der ermordeten Ehefrau des Angeklagten hören. Die 43-Jährige hatte sich nach Gewalttätigkeiten ihres Mannes an den Rechtsanwalt gewandt und ein Gewaltschutzabkommen erwirkt. Außerdem soll sie mit dem Kieler Fachanwalt für Familienangelegenheiten bereits über die Scheidung von ihrem Mann gesprochen haben. Nach bisherigen Zeugen-Aussagen soll der Angeklagte nicht ertragen haben, dass sich seine Frau nach seinen Seitensprüngen und Gewalttätigkeiten endgültig von ihm trennte und einen neuen Mann kennenlernte. Am 19. Mai 2021 soll der Zahnarzt zuerst seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Bekannten in Dänischenhagen mit einer Maschinenpistole erschossen und danach in Kiel einen gemeinsamen Bekannten des Ehepaares mit einer halbautomatischen Pistole getötet haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2022 08:00 Uhr

A21 Richtung Süden bei Bad Segeberg morgen gesperrt

Die Autobahn 21 wird an diesem Mittwoch und Donnerstag wegen Bauarbeiten in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg-Süd und Leezen voll gesperrt. Geplant ist die Sperrung jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte. Die Fahrbahn wird derzeit zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Segeberg-Süd erneuert. Der Verkehr wird während der Vollsperrung ab der Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd über die B432 nach Leezen und von dort über die L167 zur Anschlussstelle AS Leezen umgeleitet. Die Anschlussstelle Schwissel muss ab Donnerstag, 15.00 Uhr, in Richtung Norden gesperrt werden.

Wetter

Heute nach möglichem Nebel freundlich mit viel Sonne und ein paar Quellwolken, zudem trocken. In den nördlichen Landesteilen mitunter etwas länger neblig-trüb, später auch hier zunehmend sonnig. Höchstwerte bei 6 Grad auf Fehmarn bis 10 Grad in Padenstedt, vereinzelt leicht darüber. Schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind, meist aus östlichen, teils aus südlichen Richtungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2022 06:00 Uhr

