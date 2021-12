Stand: 31.12.2021 11:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Finanzministerin fordert ebenfalls Feststellen der epidemischen Lage

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), schließt sich der Forderung des Gesundheitsministers Heiner Garg (FDP) an, die epidemische Lage festzustellen. "Angesichts der Ausbreitung des Virus brauchen wir als Land mehr Möglichkeiten, um angemessen reagieren zu können", sagte die Politikerin am Freitag in Kiel. Es sei falsch gewesen, dass der Bund die epidemische Lage in Deutschland für beendet erklärt habe. Garg hatte seine Forderung für Schleswig-Holstein am Donnerstag damit begründet, dass die jüngsten Ereignisse im Land gerade im Zusammenhang mit Feiern zeigten, dass von einer erhöhten Dynamik auszugehen und damit auch eine deutlich schnellere Ausbreitung des Virus zu befürchten sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 13:00

Letzter Tag der Stromproduktion des AKW Brokdorf

Gemäß Atomausstieg endet die Laufzeit von Schleswig-Holsteins letztem Atomkraftwerk Brokdorf in der Nacht zu Sonnabend. Der Meiler darf am Freitag letztmals Strom ins Netz einspeisen. Damit endet die Zeit der Atomkraft in Schleswig-Holstein. Die Reaktoren Krümmel und Brunsbüttel wurden nach schweren Pannen bereits vor Jahren abgeschaltet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 12:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 209,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag auf einen Wert von über 200 gestiegen - auf 209,3. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg nach Angaben der Landesmeldestelle auf nun 1.675. Am Vortag lag dieser Wert bei 1.451 Fällen. Am Mittwoch betrug der Inzidenzwert 181,8. Damit haben mittlerweile mehrere Bundesländer eine geringere Inzidenz als Schleswig-Holstein, das lange die niedrigsten Zahlen hatte. Im Krankenhaus lagen den Angaben nach 163 Covid-Patienten - 8 weniger als am Tag zuvor. Es wurden 46 Covid-19-Schwerkranke auf Intensivstationen betreut - ein Patient weniger als am Mittwoch. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg um 1 auf 1.884. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 08:00

Neue Corona-Regeln in Dithmarschen: Auflagen für Partys - ab sofort

Der Kreis Dithmarschen hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die neue Auflagen für Partys enthält. Sie gilt ab sofort und auch für nicht-kommerzielle Veranstaltungen etwa in Privathaushalten oder in Vereinsheimen. Wenn mehr als zehn Teilnehmer zusammenkommen und tanzen sollen, müssen die Partys nun beim Kreis angemeldet werden. Grundsätzlich sind maximal 100 Teilnehmer bei Events erlaubt - es gilt eine Maskenpflicht. Der Kreis begründet die Maßnahme mit der stark gestiegenen Fallzahl in den letzten Tagen. Die Inzidenz liegt über 300. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 08:00

Corona: Quarantäne für Besucher mehrerer Discos in SH

Nach Disco-Besuchen müssen mehr als 3.000 Menschen den Jahreswechsel in Quarantäne verbringen. Nach Partys an Weihnachten in Clubs waren zahlreiche Gäste mit dem Coronavirus infiziert - auch Fälle der Omikron-Variante sind bestätigt. So hat es in den Diskotheken "Fun-Parc" in Trittau, im "Max" in Kiel, im Rendsburger "Chayenne" und im "Pahlazzo" in Pahlen während der Weihnachtstage Partys mit Besuchern gegeben, die im Nachhinein positiv auf die Omikron-Variante des Coronavirus getestet wurden. Zuvor waren vergleichbare Fälle aus dem "Joy" in Henstedt-Ulzburg und dem "Roten Kliff" in Kampen auf Sylt bekannt geworden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 10:00

Landesregierung berät über Corona-Quarantänezeiten

Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen will die schleswig-holsteinische Landesregierung in der nächsten Woche auch über eine mögliche Verkürzung von Quarantäne-Zeiten beraten. Es gehe dabei generell um eventuelle Anpassungen gültiger Quarantäne-Regelungen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Nach seinen Angaben werden dabei auch die geplanten Bund-Länder-Beratungen am 7. Januar sowie weitergehende Erkenntnisse zur Verbreitung und Gefahr durch die Omikron-Variante des Virus eine Rolle spielen. Großbritannien und die USA zum Beispiel haben die Quarantäne-Dauer für Corona-Infizierte ohne Symptome verkürzt, um akutem Personalmangel in Bereichen vorzubeugen, die für die Grundversorgung und Sicherheit nötig sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 10:00

Silvester: Günther wünscht sich "zurückhaltende" Feiern

Ministerpräsident Daniel Günther rät dazu, sich auch vor privaten Treffen selbst auf das Coronavirus zu testen oder in ein Testzentrum zu gehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und: Der Ministerpräsident wünscht allen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern einen ruhigen, aber trotzdem schönen Silvesterabend und auch alles Gute für das neue Jahr. "Damit der Start ins neue Jahr auch ein guter wird, ist meine herzliche Bitte, sich auch am Silvesterabend an die Regelungen zu halten", sagte Günther. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2021 17:00

Das Wetter: Regnerisch und mild

Heute Nachmittag ist es stark bewölkt. Neben trockenen Phasen gibt es immer mal wieder Regen, teils ist der auch kräftig. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 bis 13 Grad. In der Silvesternacht ist es zunächst stark bewölkt, nach Süden hin regnerisch, in der zweiten Nachthälfte von Norden her zunehmend trocken mit einigen Auflockerungen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 5 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 08:00

