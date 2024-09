Stand: 18.09.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brennendes Reetdachhaus in Osterrade

In Osterrade im Kreis Dithmarschen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Reetdachhaus gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war das Feuer gegen vier Uhr in der Dorfstraße ausgebrochen. Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe bereits der gesamte Dachstuhl gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis sieben Uhr an. Über die Ursache und eine mögliche Schadenssumme gab es bisher keine Informationen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Blauzungenkrankheit an der Westküste

Die Blauzungenkrankheit breitet sich immer weiter an der Westküste aus. Zunächst lag der Infektionsschwerpunkt im Kreis Nordfriesland. Dort gibt es mit rund 400 betroffenen Betrieben immer noch die meisten Fälle in ganz Schleswig-Holstein. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden im Kreis Dithmarschen mittlerweile ebenfalls 146 Rinder- und Schafbetriebe mit infizierten Tieren gezählt. Im Kreis Steinburgsind dem Veterinäramt 96 betroffene Betriebe bekannt. In Dithmarschen wie Steinburg war die Impfbereitschaft laut den Kreisverwaltungen anfangs eher gering, mit den ersten Fällen habe diese zugenommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Kampfmittelräumdienst auf Helgoland

Am Mittwochvormittag kommt der Kampfmittelräumdienst auf die Insel Helgoland. Grund ist der Fund eines Fremdkörpers auf dem Baugrund des neuen Aquariums "Bluehouse". Vermutet wird, dass es sich dabei um einen Blindgänger handelt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden die Experten des Kampfmittelräumdienstes nach eigenen Angaben versuchen, den Blindgänger zu entschärfen. Laut Gemeinde würde die Bombenentschärfung voraussichtlich in die späten Nachmittagsstunden fallen, wenn die Tagestouristen die Insel verlassen haben. Im Falle von Schwierigkeiten könnte die Entschärfung auch erst am Donnerstagmorgen vor dem Eintreffen der Tagestouristen stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

